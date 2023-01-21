民间研究：2022年美国仇恨犯罪达到数十年新高

一份民间研究中心的报告显示，去年美国主要城市的仇恨犯罪情况持续上升，初步数据显示，至少有六个大都市区的仇恨犯罪率都达到了1990年代以来最高水平。

据美国之音星期六（1月21日）报道，加州州立大学圣贝纳迪诺分校“仇恨与极端主义研究中心”（Center for the Study of Hate and Extremism）这份报告基于20个警察局的数据得出，而联邦调查局会在几个月后发布正式的2022年度仇恨犯罪报告。

研究中心主任莱文（Brian Levin）说，尽管全国的仇恨犯罪趋势总体上与大城市的趋势相当，但他调查数据显示，仇恨犯罪的上升幅度较小，为1.2%。

莱文指出，如果目前的数据保持不变，与2021年的不完整报告相比，联邦调查局报告的数据可能会更高。

美国联邦调查局上个月发布了2021年度仇恨犯罪统计数据，显示全年共发生了7262起仇恨犯罪事件；不过，这份报告没有包括纽约市、芝加哥和加州大部分地区的数据。

在莱文的研究中心调查的20个城市中，有六个城市的仇恨犯罪达到了几十年来的最高水平，分别是纽约市、洛杉矶、芝加哥、休斯顿、费城和德克萨斯州的奥斯汀。

其中，美国最大的城市纽约市拥有约900万人口，在2022年警方共调查了619起仇恨犯罪，同比增长18％，是1992年以来最多的；而在第二大人口城市洛杉矶，警方共记录了643名仇恨犯罪受害者，比2021年增长13%，是2001年以来的最高数字。与大多数其他警察机构不同，洛杉矶警察局是根据受害者人数而不是事件数量来统计仇恨犯罪的。

莱文说，修改仇恨犯罪报告的方式是去年报告事件激增的部分原因。“不仅执法部门，许多非政府组织和倡导组织都在争先恐后地报告受害者的经历。”

美国联邦调查局将仇恨犯罪定义为“完全或部分由犯罪者对种族、宗教、残疾、性取向、性别或性别认同的偏见所引发的犯罪行为”。自1991年以来，联邦调查局每年都会收集和公布警务部门提交的仇恨犯罪统计数据。