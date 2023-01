民间研究：2022年美国仇恨犯罪达到数十年新高

一份民间研究中心的报告显示,去年美国主要城市的仇恨犯罪情况持续上升,初步数据显示,至少有六个大都市区的仇恨犯罪率都达到了1990年代以来最高水平。

据美国之音星期六(1月21日)报道,加州州立大学圣贝纳迪诺分校“仇恨与极端主义研究中心”(Center for the Study of Hate and Extremism)这份报告基于20个警察局的数据得出,而联邦调查局会在几个月后发布正式的2022年度仇恨犯罪报告。

研究中心主任莱文(Brian Levin)说,尽管全国的仇恨犯罪趋势总体上与大城市的趋势相当,但他调查数据显示,仇恨犯罪的上升幅度较小,为1.2%。

莱文指出,如果目前的数据保持不变,与2021年的不完整报告相比,联邦调查局报告的数据可能会更高。

美国联邦调查局上个月发布了2021年度仇恨犯罪统计数据,显示全年共发生了7262起仇恨犯罪事件;不过,这份报告没有包括纽约市、芝加哥和加州大部分地区的数据。

在莱文的研究中心调查的20个城市中,有六个城市的仇恨犯罪达到了几十年来的最高水平,分别是纽约市、洛杉矶、芝加哥、休斯顿、费城和德克萨斯州的奥斯汀。

其中,美国最大的城市纽约市拥有约900万人口,在2022年警方共调查了619起仇恨犯罪,同比增长18%,是1992年以来最多的;而在第二大人口城市洛杉矶,警方共记录了643名仇恨犯罪受害者,比2021年增长13%,是2001年以来的最高数字。与大多数其他警察机构不同,洛杉矶警察局是根据受害者人数而不是事件数量来统计仇恨犯罪的。

莱文说,修改仇恨犯罪报告的方式是去年报告事件激增的部分原因。“不仅执法部门,许多非政府组织和倡导组织都在争先恐后地报告受害者的经历。”

美国联邦调查局将仇恨犯罪定义为“完全或部分由犯罪者对种族、宗教、残疾、性取向、性别或性别认同的偏见所引发的犯罪行为”。自1991年以来,联邦调查局每年都会收集和公布警务部门提交的仇恨犯罪统计数据。