美财长耶伦访非 出席塞内加尔发电项目开工仪式

美国财政部长耶伦出席塞内加尔一个农村发电项目的开工仪式，这个项目将向当地35万人提供可靠的电力，并为美国14个州提供大约500个就业岗位。

综合路透社和美国之音报道，正在非洲进行访问的耶伦星期六（1月21日）抵达这个由美国拉蒙特（Weldy Lamont）工程公司领导的发电项目地点，耶伦本次非洲访问的目的是扩大美国与非洲的关系，处理气候变化、粮食安全和债务等挑战。

耶伦说，发电项目获得美国电力非洲（U.S. Power Africa）的技术援助，通过美国贸易发展署获得容量建设，并得到美国进出口银行1亿零250万美元（约1亿3500万新元）的贷款保证。

耶伦说：“我们的目标是进一步深化经济关系，对扩大能源进行投资，让可再生资源的使用在非洲大陆各地传播。”

塞内加尔的电气化普及率是撒哈拉以南非洲地区最高的，在70%和80%之间，但农村地区的电力使用依然有很多限制。这个发电项目包括一个重要的可再生能源因素，通过太阳能电网向70个村庄供电。

耶伦说，发电项目会让塞内加尔依赖国内的能源资源，经济有效，不受俄罗斯入侵乌克兰引发的能源价格动荡影响。

耶伦说，美国电力非洲倡议已经帮助非洲各地1亿6500万民众获得可靠的电力。倡议的目标是在2030年前增加至少3万兆瓦的清洁能源、更加可靠的发电容量以及6000万个新的住家和商业的供电连接。