美国司法部官员在拜登位于德拉瓦州的私人寓所进行搜查时,又发现六份机密文件。

据法新社报道,拜登的私人律师包尔(Bob Bauer)在当地时间星期六(1月21日)的一份声明中说:“司法部已取走认定属于调查范围内的材料,包括六份由有着机密标签及相关资料组成的文件。”

包尔说,司法部是星期五展开的搜查,搜索持续了将近12小时之久,范围涵盖“寓所内所有办公、生活和储藏空间”(all working, living and storage spaces in the home)。

此前,当局已搜查过拜登过去在华府的一间办公室以及德拉瓦州威明顿市(Wilmington)的旧宅,相继搜出他担任副总统时期的多份机密文件。

拜登正准备宣布是否参加2024年总统大选,法新社的报道称,在这个时候,连续被发现的机密文件无疑会让他难堪,并可能给形势带来变化。

拜登坚称自己没有做出任何不当行为,并把事件淡化为无心之过。