美国白宫幕僚长据报很快将辞职

多名知情人士透露，拜登政府的骨干力量、美国白宫幕僚长罗恩·克莱恩预计在拜登2月7日左右发表国情咨文后离职。

综合《纽约时报》、美国有线电视新闻网、彭博社和法新社报道，据不愿透露姓名的知情人士透露，克莱恩已经通知拜登他的离职计划，但他的离职时间仍不确定。白宫拒绝置评。

白宫幕僚长是华盛顿最有权势的人物之一，在制定总统的议程、与国会联络以及扮演看门人的角色方面发挥着关键作用。

61岁的克莱恩在白宫工作多年，曾经在戈尔及拜登担任副总统期间出任幕僚长。在奥巴马政府时期，他担任应对埃博拉病毒的协调员。

2020年初，克莱恩以高级顾问身份加入拜登的竞选团队，拜登入主白宫后，他获委任为白宫幕僚长。

报道称，拜登尚未确定下一任白宫幕僚长的人选。其中包括劳工部长马蒂•沃尔什，拜登最亲密顾问之一史蒂夫·里凯蒂，拜登的高级顾问安妮塔·邓恩，白宫新冠疫情协调人齐恩茨，农业部长汤姆·维尔萨克等。

拜登可能在未来几星期宣布是否竞逐连任，美媒在报道中说，克莱恩的离职正值拜登任期的重要时刻。目前特别检察官正在对拜登机密文件事件进行调查。同时，拜登政府和拜登的家人正面临着由共和党控制的美国众议院的重新审查。

不过，有知情官员透露，克莱恩辞职的决定与对拜登机密文件的调查无关，离职决定早已作出。