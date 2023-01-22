朝鲜去年接受人道主义援助资金不到2012年的2%

最新数据显示，朝鲜2022年接受国际社会人道主义援助的资金额，还不到2012年的2%。

据韩联社报道，联合国人道主义事务协调厅（OCHA）22日发布的一份数据显示，2022年国际社会向朝鲜提供的人道主义援助资金共为233.8232万美元（约308.58万新元），仅为朝鲜国务委员会委员长金正恩执政当年（2012年）的1.9%。

人道主义事务协调厅每年综合分析各国政府、联合国附属机构、非政府组织、公益慈善机构提交的资料，对朝鲜等欠发达国家获得的人道主义援助进行统计。去年向朝提供的人道主义援助资金最多的国家为瑞士，提供162.4704万美元。其后依次为瑞典（51.3927万美元）和挪威（19.9601万美元）。

值得关注的是，朝鲜去年获得的援助仅为金正恩执政第一年（1.1779亿美元）的1.9%。即便在朝鲜进行核导挑衅的2016年和2017年，国际社会对朝援助仍维持3000-4000万美元水平，但从2020年的4188万美元大跌为2021年的1403万美元后，去年再次降至233万美元。

韩联社的报道分析认为，这是朝鲜为防疫闭关锁国、各国重金抗疫自顾不暇所致。

联合国安理会上月以压倒多数审议通过关于现行和未来的对朝制裁中免除人道主义援助的决议。报道称，在此情况下，国际社会对朝援助今后是否增加备受关注。