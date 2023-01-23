德国不会阻止波兰向乌克兰供应德制豹2型坦克

（早报讯）德国表明不会阻止波兰向乌克兰提供德国制的豹2型坦克，这意味着正在竭力争取现代坦克的基辅有可能取得突破。

路透社报道，面临压力为乌克兰提供豹2型坦克的德国总理朔尔茨星期天（1月22日）说，德国对供应武器做的所有决定，都会与盟友包括美国协调。

同日迟些时候，德国外长贝尔伯克接受法国LCI电视台访问时被问到，假设波兰未经德国同意就向乌克兰供应豹2型坦克，那会怎么样，她的回答是，“目前还没有人向我们提出这个问题，但如果有人问我们，我们是不会阻止他们的。”

贝尔伯克的回应似乎比朔尔茨来得更进一步。上周德国和盟友举行会议，并没有就德国是否同意供应豹2型坦克，或允许其他国家把这种坦克供应给乌克兰做出决定。

朔尔茨星期天到巴黎与法国总统马克龙举行峰会，两人会后联合召开新闻发布会，誓言只要有需要，就会一直协助乌克兰，并支持起诉俄罗斯入侵乌克兰的战争罪行。

他们说，法德为乌克兰提供的援助将集中在军事和经济等特定领域方面。

马克龙在联合新闻发布会上说，他不排除将勒克莱尔主战坦克（Leclerc tank）派往乌克兰的可能。

但马克龙也说，派出坦克绝对不能让局势升级，必须考虑到为乌军提供训练所须时间，确保他们能有效使用这些坦克，而且绝不能危及法国自身的安全。

马克龙说：“关于勒克莱尔主战坦克，我已要求陆军部长探讨这个问题，但我们不排除任何可能性。”

他也补充说，这必须在未来几天或几周内与德国等盟国协调。

另外，德国国防部长皮斯托留斯星期天接受ARD电视台访问时则透露，德国预计很快会对供应坦克事宜做出决定。但他也强调，德国不会仓促做出决定，因为政府有很多因素需要考虑，包括这对德国国内安全的影响。