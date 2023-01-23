消息：拜登将任命前防疫协调员齐恩茨为新白宫幕僚长

（早报讯）知情人士星期天（1月22日）透露，美国总统拜登将任命前白宫冠病防疫协调齐恩茨为新白宫幕僚长。在拜登预计准备宣布寻求连任，同时面对他处理机密文件的调查之际，着手更新这一关键白宫官员人选。

路透社引述知情人士说，现任白宫幕僚长克莱恩计划在数周后离职。他会至少留任到拜登2月7日到国会发表国情咨文。

在拜登上任初期，现年56岁的齐恩茨是白宫冠病防疫政策的主导者之一。

白宫幕僚长是白宫最具影响力的官员之一，在制定总统议程、与国会联络等方面发挥着至关重要的作用。

另据中通社，美国政府高级官员透露，自去年11月中期选举以来，克莱恩一直传达他的离职意愿，称这一职位令人筋疲力尽。美国有线电视新闻网（CNN）报道，克莱恩会“随时给员工发邮件，甚至会在半夜查看汽油价格，他的许多同事认为这种工作节奏是不可持续的”。

美媒指克莱恩一直是拜登政府中非常重要的人物，他先后断断续续为拜登工作了30多年。仰慕他的人说，很少有人能像他那样引导总统。克莱恩的影响力很大，以至于共和党人嘲讽他为“虚拟总理”，民主党人对某项决策感到失望时则会指责他。

齐恩茨去年4月离开政府，但在去年后期以顾问身份重返拜登团队，为政府和其他高级职位的候选人准备名单。面对分裂的国会和2024年总统选举，拜登要为他任期后半段预期中的人事变动做好准备。

白宫发言人星期天没有对路透社报道置评。