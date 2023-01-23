新西兰候任总理称高度重视与中国的关系

（早报讯）新西兰教育部长希普金斯当选执政党工党党魁，将接任阿德恩出任新西兰总理。希普金斯说，他将把精力集中在处理国内事务上，但视未来访问中国为一项重要工作。

路透社和美国之音综合报道，希普金斯（Chris Hipkins）星期一（1月23日）说，新政府将迅速重新衡量政策优先顺序，并检视当前政策是否有调整的必要。

希普金斯说，上任后，他将把焦点放在众多家庭和工商企业面临的困境，政府将关注人民的生计议题，包括通货膨胀。

在外交事务方面，希普金斯说，新西兰与中国的关系对经济非常重要，未来访问中国将是他施政的一项重要工作，但没有说明他打算何时访华。

预计阿德恩在星期三正式离任后，希普金斯就会宣誓就职。

新西兰超过四分之一的出口产品卖给了中国。即将卸任的阿德恩不久前承认，中国近年来在中国国家主席习近平的领导下发生了变化，这些变化正促使新西兰重新考虑供应链问题以及如何不过度依赖单一市场。

在安全与防务方面，阿德恩领导的新西兰政府被认为是以美国为首的五眼联盟中对中国不够警惕、态度过于温和的成员。不过，去年中国与所罗门群岛签订安全协议后，新西兰在南太平洋安全和中国日益增强影响力的问题上变得更加强硬。

阿德恩1月19日突然宣布辞职，工党党魁选举于22日举行，44岁的希普金斯是唯一获得提名的人选，并在22日举行的党会议中获确认为工党新党魁。根据新西兰政治制度，在议会获得多数席位的政党成为执政党，执政党党魁自动成为总理。

新西兰将于今年10月举行大选。目前工党在民调中落后于在野的国家党。