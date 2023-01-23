周一美市盘前小幅走低 重点谈特斯拉首席执行官马斯克买卖自家股

星期一（1月23日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期一（1月23日）小幅走低。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌5.50点或0.14％，报3967.10点；纳斯达克100指数期货微退14.50点或0.13％，报11604.50点；道琼斯指数期货则微跌3.50点，报33372.00点。

●美国股市上星期五（20日）收高。标准与普尔500指数和道指也结束了连续三天下跌走势。季度全球付费净用户激增提振了网飞（Netflix）股价；谷歌母公司Alphabet宣布裁员后，股价也跟着上涨。

●标准与普尔500指数上星期五起73.76点，闭市报3972.61点。重量级的道琼斯指数升高330.93点，闭市报33375.49点。以科技股为主的纳斯达克100指数也上升2.66％或288.17点，以11140.43点收市。

●美国股市上星期五的交易活跃，交易所的总成交量是119亿股，比过去20天的108亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●市场消息传，Spotify Technology为了降低成本，计划最早在本星期裁员，Spotify股价在星期一（23日）晚上盘前上升2.05美元，截稿时报99.96美元。

●据知情人士透露，知名激进股东Elliott Management Corp最近买下云端公司Salesforce Inc数十亿美元的股票。Salesforce股价在星期一晚上盘前上升了5.64美元，截稿时报156.89美元。

●比特币突破2万2000美元水平，带动与加密货币相关的股票在今晚盘前走势偏高。Riot Blockchain、Coinbase、Canaan和Marathon Digital全部都上涨约2％左右。

●星期一下文我们来看看电动车巨头特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）买卖自家股。星期一晚上盘前该股起1.63美元，截稿时报135.05美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

现在市场不少业内人士纷纷在各个社交平台开始提出疑问：马斯克在去年年底出售股票时，是否知道特斯拉的业务已经开始明显放缓？（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

去年年底，电动车巨头特斯拉的股价上涨；它的首席执行官马斯克当时就卖出了他手头上价值将近36亿美元的股份。今年1月2日，特斯拉宣布去年第四季度的汽车交货量大大低过公司之前做的预测，导致第二天开市时，特斯拉股价暴跌。

现在市场不少业内人士纷纷在各个社交平台开始提出疑问：马斯克在去年年底出售股票时，是否知道特斯拉的业务已经开始明显放缓？如果知道，为什么特斯拉在过去两个月都没有向投资者更新他们的业务前景预测？

根据呈报给美国证券交易委员会（SEC）的文件，马斯克是在去年12月12日至14日之间以每股约163美元的平均价格，出售了总数将近2200万股的股票。之后，该股在今年1月3日就已跌到108美元左右了。也就是说，马斯克在出售的股票后的短短两周，这笔股票价值就缩水了12亿美元。

其实许多公司高管和董事成员为了避免“嫌疑”，通常都会以“10b5-1计划”，也就是按照预设的交易时间，进行自家股的买卖。但是这次马斯克并未说明他是否是以10b5-1方式完成交易。

特斯拉电动车需求疲软早在去年10月间就有迹象。10月24日，各大媒体就开始报​​道特斯拉在中国降价；12月1日新闻也开始报​​道特斯拉随后在美国也跟着降价。

在12月5日，彭博社也报道特斯拉计划降低在中国的电动车产量。三天后，彭博社继续报道，特斯拉计划缩短它上海工厂的工人轮班时间。一直到12月22日，也就是马斯克卖出股票后的八天，各大新闻也报道特斯拉在美国二度降价。

虽然有迹象，但是在去年10月19日的第三季度业绩的线上会议，它的首席财务官柯克霍恩（Zach Kirkhorn）仍说，特斯拉预计2022年交货量的年增长率将只是“略低过50％”。

虽然没有给出明确的数字，如果把“略低过50％”理解为大约45％（即44万9000辆）也不足为过。可是，特斯拉的第四季度的交货量将仅40万5278辆。因此，业内人士现在也在问：为什么特斯拉在过去两个月都没有更新业务前景预测呢？

马斯克是否早就知道这些关键数字，违反了局内人交易规则，还是特斯拉交货数字是在马斯克卖了股票后才突然下跌，又或是马斯克其实是在预设的交易时间进行交易的，这一切目前仍不明确。但肯定的是，马斯克的每股卖价是比现价要高出整30美元左右。如果他选择现在买回原数，这一来一往，持有的股票不变，口袋肯定多了十几亿美元。