推特拖欠旧金山总部租金遭起诉

（早报讯）社交平台推特因停止支付旧金山总部的租金，而被大楼业主起诉。

彭博社星期二（1月24日）报道，大楼业主“SRI Nine Market Square LLC”（简称Sri Nine）上个星期五（20日）指控推特连续两个月违反租赁条款，没有支付2022年12月和今年１月分别为336万美元（约443万新元）和342万美元的租金。

自特斯拉（Tesla）创办人马斯克接管推特以来，推特便推行一系列“开源节流”的措施。除了大规模解雇近半员工，马斯克还扣留了推特在其他国家的办公室租金，并拒绝支付一些账单，如包机费用等。

根据起诉书，推特在旧金山的总部占据大楼里的八层楼，总面积超过46万平方尺。Sri Nine指出，它已用银行为推特开具的360万美元信用证，支付了推特12月拖欠的336万美元租金，以及2023年1月的部分租金。目前，推特的信用证余额只剩1美元。

Sri Nine要求推特支付拖欠的租金，并要求法院裁定推特违反租赁合同。

Sri Nine也申诉，推特的控制权如有转让，公司须根据协议将信用证额度提高到1000万美元。但马斯克收购推特后，推特却坚持自己没有必要提高信用证额度。

由于推特解散了公共关系部门，目前尚未有发言人对此纠纷作出回应。