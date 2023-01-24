芬兰外长：瑞典境内抗议活动有碍两国加入北约

（早报讯）土耳其与瑞典因焚烧《可兰经》的抗议活动关系持续恶化，令瑞典和芬兰加入北约的申请面临挑战。芬兰外交部长哈维斯托认为，芬兰、瑞典和土耳其之间的谈判应暂停数周，并坦言芬兰须重新评估申请情况。

有分析认为，这预示芬兰可能考虑放弃联合申请，在没有瑞典的情况下，独自申请加入北约。

法新社报道，哈维斯托星期二（1月24日）接受芬兰广播公司访问时说：“我们必须评估情况，是否发生了一些事情，从长远来看会阻止瑞典继续前进（加入北约）。”

“现在对此表态还为时过早……（与瑞典）联合申请（加入北约）仍然是第一选项。”

哈维斯托认为，土耳其于5月14日举行选举前，都不会批准芬兰和瑞典加入北约。

土耳其总统埃尔多安星期一（23日）表明，上周末瑞典首都的抗议活动上有人焚烧《可兰经》后，瑞典不应指望土耳其支持其加入北约。

哈维斯托直言，瑞典境内的反土耳其抗议活动“明显阻碍了”芬兰和瑞典申请加入北约的进展，并批评抗议者“玩弄芬兰和瑞典的安全和有意挑衅土耳其”。

瑞典领导人虽谴责了抗议者焚烧《可兰经》的行为，但也以尊重言论自由的说辞为抗议活动辩护。

芬兰和瑞典在2022年5月18日向北约秘书长转交了加入北约的申请。目前在北约30个成员国中，只有匈牙利和土耳其仍未批准瑞典和芬兰加入。