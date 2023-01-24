斯沃琪集团MoonSwatch销量破百万 带动盈利上升

（早报讯）瑞士钟表制造商斯沃琪集团（Swatch Group）旗下手表品牌欧米茄（Omega）和斯沃琪（Swatch），去年成功合作推出MoonSwatch系列，销量冲破百万只，带动集团2022年的全年盈利取得增长。

斯沃琪集团星期二（1月24日）刚宣布2022年的全年销售额取得2.5％增长。不仅如此，斯沃琪集团对中国市场重新开放，以及中国游客开始回流也表示非常乐观。

该集团旗下的高端品牌还包括天梭（Tissot）和浪琴（Longines）。综合这些品牌，该集团的全年销售额达到74亿9000万瑞士法郎（约107亿2000万新元）。

斯沃琪集团营运盈利增长13％至11亿6000万瑞士法郎；净利则从前年的7亿7400万瑞士法郎，增至8亿2300万瑞士法郎。

斯沃琪是在去年3月推出与欧米茄合作的MoonSwatch手表系列。当时一推出后，MoonSwatch手表系列即刻掀起全球抢购热潮，甚至一度导致斯沃琪全球零售店出现混乱情况。许多消费者都为了争相购买到售价260美元（约343新元）的塑料版Omega Speedmaster挤爆斯沃琪各个零售店。

虽然MoonSwatch销售成绩超好，最新业绩也显示，集团以固定汇率计算的销售额仅增长了4.6％，比公司原定的两位数增长目标低。斯沃琪集团将此归因于去年中国经济大幅下滑，以及与冠病相关的封锁，毕竟单单中国市场就占了斯沃琪集团销售额的约三分之一。

如今中国解封，斯沃琪预计，2023年所有地区和细分市场的销售都将实现强劲增长。不仅在中国，在香港特别行政区和澳门的周边市场也会是如此。此外，中国取消对旅行的限制将重振各个旅游目的地的销售业务表现。

在截稿时，斯沃琪集团在苏黎世股票交易所挂牌的股票报311.50瑞士法郎，起了5.10瑞士法郎或1.66％。