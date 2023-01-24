周二美市盘前走低 重点谈Alphabet高管减薪消息

星期二（1月24日）重点：

（早报讯）●在数个重量级公司发布盈利数字，以及美国采购经理人指数（US Purchasing Managers’Indexes）发布之前，美国华尔街股市主要股指期货星期二（1月24日）走低。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退8.70点或0.22％，报4011.10点；纳斯达克100指数期货下跌40.40点或0.34％，报11832.10点；道琼斯指数期货则退低64.60点，报33565.00点。

●在科技股飙升的推动下，美国股市隔夜（星期一）大幅收高。投资者开始把焦点转向去年遭受重创的科技股。本星期有多个重量级公司将陆续发布季度业绩，包括：微软（Microsoft）、特斯拉（Tesla）、波音（Boeing）以及3M等。

●标准与普尔500指数隔夜上升47.20点，闭市报4019.81点。重量级的道琼斯指数则起254.07点，闭市报33629.56点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高2.18％或253.52点，以11872.54点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是119亿9000万股，比过去20天的106亿2000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●美国制药业老字号强生集团（Johnson & Johnson）将在今晚开盘前公布季度业绩。该股在今晚盘前微起0.27美元，截稿时报168.58美元。

●市场分析师普遍预计，微软即将在今晚收盘后发布的每股盈利会是2.30美元，营业额则会是529亿7000万美元。微软股价在今晚盘前微起0.20美元，截稿时报242.78美元。

●下文我们来看看谷歌母公司Alphabet最新的高管减薪消息。今晚盘前该股下跌1.15美元，截稿时报100.06美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

根据Alphabet之前发布的招聘广告，谷歌副总裁的基本年薪甚至是可以超过55万美元的。（路透社）

Alphabet

（纳斯达克证券交易所代码：GOOG）

谷歌母公司Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）隔夜宣布，Alphabet在完成有史以来最大规模的裁员行动之后，所有高管们也将开始减薪。

市场对裁员和减薪消息一向都是欢迎的。因为这意味着公司的营业成本将下降，盈利有望增加。因此皮查伊的减薪消息也带动了Alphabet股价隔夜上升1.93美元或1.94％，闭市报101.21美元。

皮查伊是在全公司的会议中做出上述宣布的。道琼斯新闻引述出席会议的员工说，为了继续削减成本，从高级副总裁及以上级别的员工将拿到比往年低的奖励金。

Alphabet在上星期宣布将裁员约1万2000人，占员工总人数的6％。这也是该公司自2009年以来的首次大规模裁员行动。

据了解，Alphabet的技术员工的奖金和股票奖励通常都是占薪酬总配套的很大部。而且根据Alphabet之前发布的招聘广告，谷歌副总裁的基本年薪甚至可以超过55万美元的。

最近几天，Alphabet的员工也通过各个管道与平台向皮查伊和其他高管施压，询问裁员背后的理由，以及裁员对高层领导到底会带来怎样的潜在后果。皮查伊上星期五就公开表示，他会对裁员的决定负责。

皮查伊先在给员工的信中也说：“在过去的两年里，我们看到了急速增长的时期。为了跟上和推动这种增长，我们聘用许多员工。但是我们今天所面对的经济情况已经不同了。”

过去一个月里，Alphabet的股价回弹了14.19％。Tipranks的九名分析师全部给予Alphabet“买进”的评级，一年期限平均目标价是122.11美元。以隔夜的101.21美元闭市价计算，分析师认为该股平均还有20.65％的向上潜能。