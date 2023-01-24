印度大学警告学生不要放映BBC有关莫迪的纪录片

（早报讯）印度一所顶级大学禁止学生放映英国广播公司（BBC）有关总理莫迪的纪录片，指这将扰乱校园的和平与和谐，违规者将面临严重的纪律处分。

路透社报道，新德里尼赫鲁大学的学生会计划在当地时间星期二（1月24日）晚上9时（新加坡时间晚上11时30分），在大学食堂里放映《印度：莫迪的问题》（India：The Modi Question）这部纪录片。

但大学管理部禁止学生会播放纪录片，称“强烈建议有关学生或个人立即取消拟定的节目，否则将根据大学规则采取严格的纪律处分”。

学生会则表明，他们将继续放映这部纪录片。据悉，南部喀拉拉邦的一些校园也放映了相关纪录片。

2002年，莫迪在家乡担任古吉拉特邦（Gujara）首席部长期间，当地的印度教徒和少数穆斯林爆发激烈冲突。印度教暴徒放火骚毁了穆斯林拥有的房屋和商店，最终造成2000多人死亡，且多数是穆斯林。

BBC将当年的暴力事件归咎于莫迪，称莫迪“在撤回警察和暗中鼓励印度教极端分子方面发挥了积极作用”。

英国政府在对骚乱进行调查后，认为莫迪为暴乱者“创造了一种有罪不罚的氛围”。

莫迪则否认了有关他未采取足够措施阻止骚乱的指控，并在2012年经最高法院监督调查后被免除了罪责。另一份质疑莫迪免罪的请愿书则在2022年被驳回。