德国：盟国可开始训练乌军使用豹式坦克

（早报讯）尚未批准波兰再向乌克兰提供德制豹2型坦克的德国，在星期二（1月24日）表示盟国可以开始训练乌军使用豹式坦克，称将尽快决定是否开放出口绿灯。

综合法新社和路透社报道，德国国防部长皮斯托瑞斯透露，当局预计很快就会作出决定，称已“明确鼓励拥有可供部署豹式坦克的盟国，可开始对乌克兰部队进行相关培训”。

欧美一直希望德国提供豹2型坦克给乌克兰，这类坦克是西方国家最精良的坦克之一。波兰已正式向德国提交出口申请，准备再向乌克兰提供14辆豹2型坦克，但控制着所有豹2型坦克出口许可证的德国，却始终未能作出决定。

北约秘书长斯托尔滕贝格说：“我们必须向乌克兰提供更重和更先进的系统，而且我们必须做得更快……预计柏林很快就会做出决定。”

几个月以来，乌克兰一直呼吁西方盟友向其提供豹2型坦克，但德国总理朔尔茨的社会民主党对军事介入持怀疑态度，也担心向乌克兰提供坦克将使冲突进一步升级。

部分欧洲国家因此对德国表达不满。波兰总理莫拉维茨基星期二表明，希望德国尽快作出出口决定，指责德国正在以“拖延、躲避、一种难以理解的方式行事”。

乌克兰则表明，若乌军获得了豹2型坦克，将使乌克兰地面部队在俄军发动新一轮攻势前，得到更多机动性和保护，并帮助乌克兰夺回一些失地。