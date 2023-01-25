韩国多家学术机构官网遭中国黑客攻击

（早报讯）韩国12家学术机构的网站遭到中国黑客攻击。中国黑客组织“晓骑营”曾预告将对韩国国家机构进行网络攻击。

韩国互联网振兴院（KISA）星期三（1月25日）接受韩联社访问时说，经确认，共有12个机构网站遭到网络攻击，包括大韩建设政策研究院、国语学会、韩国考古学会、韩国家长学会、韩国教员大学幼儿教育研究所、韩国卫生基础医学学会、韩国社会科教学学会、韩国东西精神科学会、大韩唇颚裂学会、韩国视觉障碍教育康复学会、济州大学教育科学研究所、韩国教育原理学会。

1月22日遭到攻击的大韩建设政策研究院官网页面，仍显示“无法访问此网站”。韩国互联网振兴院也被“晓骑营”列为攻击目标，但院方指官网尚无异常动向，正对“晓骑营”的活动进行监视。

“晓骑营”称春节假期前后，已对韩国70家教育相关机构的网站进行了黑客攻击，将公开从韩国公共机构官网窃取的54GB相关数据。

中国黑客组织预告将对韩国国家机构进行网络攻击后，科学技术信息通信部长官李宗昊视察了韩国互联网振兴院互联网入侵应对中心，检查紧急应对体系。

科技部说，国际黑客组织预告将进行网络攻击，加上基于勒索软件等多种方式针对公共服务平台发起网攻窃取个人信息的事件频发，必须保持高度警惕。