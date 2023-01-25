报告：美国一半大规模袭击由个人和工作纠纷引起

（早报讯）据美国特勤局公布的最新报告，在2016年至2020年间，美国有一半的大规模袭击是由个人、家庭和工作场所的纠纷引起的。

路透社星期三（1月25日）报道，这份长达70页的报告指出，袭击者绝大多数是男性，通常有精神疾病、财务问题或曾有过家庭暴力史。

特勤局在审查了173起造成至少三人或更多伤亡的袭击事件后发现，在73%的袭击事件中，行凶者大都选择使用枪支进行杀戮，包括一些被禁止拥有枪支的人。

报告指出，行凶者会选择在工作场所、学校、宗教机构和公共交通等地行凶。这173起袭击事件已造成513人死亡和1234人受伤。

在这份报告公布时，美国加州洛杉矶县和旧金山半月湾地区过去三天才刚发生了两起大规模枪击事件，累计夺走18条人命，另有10人受伤。

特勤局危险评估中心负责人阿拉塔里（Lina Alathari）认为，了解行凶者的行为将有助于人们提前察觉问题。

阿拉塔里指出，袭击者大多是对暴力感兴趣的人，同时也对曾造成大规模袭击的行凶者感兴趣。除了会发布行凶者的信息，还会与他人谈论他们，甚至会把武器带到工作场所、学校等。

报告认为，美国的“红旗法案”（Red Flag Laws）允许法院下令将枪支从有危险的人手中拿走，能有效打击非法枪支购买者，防止大规模枪击事件。