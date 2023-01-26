德国正式宣布向乌克兰提供豹式主战坦克

（早报讯）德国总理朔尔茨星期三（1月25日）宣布，德国将进一步增加对乌克兰的军事支持，决定向乌克兰提供“豹2”主战坦克。同时，作为“豹”式坦克的生产国，德国也允许拥有“豹”式坦克的第三国“快速”向乌克兰提供这款坦克。

德国政府发言人黑贝施特赖特指出，这是德国与最亲密的欧洲和国际伙伴进行密集磋商的结果。

黑贝施特赖特说，作为第一步，德国将从联邦国防军库存中提供一个连的“豹2 A6”主战坦克，共计14辆。其他欧洲国家也将向乌克兰提供“豹2”主战坦克。此外，乌克兰军队将在德国开始接受坦克操作训练。除培训外，德国还将在后勤、弹药和系统维护方面提供支持。

据德媒报道，向乌克兰提供“豹”式坦克的决定，意味着德国政府立场的重大转变。乌克兰及一些北约国家先前一直敦促德国提供这种坦克。朔尔茨近期多次在非公开场合强调，除非美国愿意向乌克兰提供美制坦克，否则德国不会向乌克兰提供德制坦克，也不会允许第三方将手头的德制坦克转交给乌克兰。

当天，朔尔茨在联邦议院就德国向乌克兰提供“豹2”主战坦克的决定做出辩护。他说，针对乌克兰提供军事支持的问题，德国不会单独作出决定。德国是按照避免局势升级为北约和俄罗斯之间对抗，同时尽可能支持乌克兰的原则行事。

朔尔茨同时指出，德国不会向乌克兰提供战斗机、派遣战斗部队，不会在乌克兰设立禁飞区，这一立场不会改变。

针对德国一些人对局势升级的担忧，朔尔茨说：“请相信我，相信联邦政府。我们将确保这种支持继续成为可能，而不会使我们国家走上错误方向的风险增加。”

朔尔茨当天还与乌克兰总统泽连斯基通电话，就乌克兰的政治、军事和人道主义局势交换意见。他重申，德国坚定不移地支持乌克兰，将继续与欧洲和国际伙伴密切协调，加强对乌克兰的军事支持。