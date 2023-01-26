美众议院共和党人对拜登儿子画作售卖展开调查

（早报讯）美国国会众议院监察委员会主席、共和党议员卡莫星期三（1月25日）致信美国总统拜登儿子亨特·拜登画作的代理人，要求他提供关于亨特·拜登画作购买人信息等。

卡莫（James Comer）在写给亨特·拜登画作代理人博雷（Georges Bergès）的信中说：“虽然亨特·拜登只是新手画家，但他的画作却极其昂贵，而且购买者信息不公开，只有你掌握这些购买信息。”

卡莫要求博雷在2月8日前回复，并在2月15日之前到众议院监察委员会作证。

卡莫说，亨特·拜登的作品本月早些时候在博雷画廊展出。他的作品为抽象派风格，主要描绘树和花，售价从5万5000美元到22万5000美元不等。

卡莫还说，由于亨特·拜登“过往可疑行为”，作为总统儿子，将业余画作高价卖给匿名买家的行为“非常令人不安”，“整个过程中缺乏监察”。

众议院监察委员会委员、民主党议员拉斯金则说：“监察委员会的职责是保证政府项目和政策为美国民众服务，我不认为这个当代艺术调查跟这一职责有什么关系。”

众议院共和党人针对亨特·拜登画作的售卖展开调查，白宫方面尚未发表意见。

据美国媒体报道，在拜登就任总统后，为避免潜在问题，亨特·拜登的画作仅出售给匿名买家；代理人负责作品的定价和售卖，他也不把买家的信息告知亨特·拜登或拜登政府其他成员。