特斯拉季度盈利和营业额超标 今年年销量或达200万辆

（早报讯）尽管电动车的盈利率显著下降，电动车巨头特斯拉（Tesla）星期三（1月25日）发布的去年第四季度营业额和盈利仍旧超标。特斯拉也试图向投资者保证，即使来年竞争加剧，它还是可以削减成本继续生钱。

不仅如此，特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）更是在业绩线上发布会说，特斯拉的降价促销活动已经掀起一波需求浪潮。言下之意就是要投资者不必为经济疲软会抑制电动车买家兴趣而担忧。

特斯拉是电动车价格战的“发起人”。自2021年初以来，特斯拉的电动车售价一直逐步调高，直至去年12月特斯拉才开始在美国市场展开各项折扣活动。本月它降价的幅度甚至高达20％。

虽然开始促销，特斯拉今年全年的电动车销量预测会增长37％至180万辆，增长幅度还是比2022年缓慢。在全球经济疲软之际，特斯拉的销售前景成为投资者关注的焦点。特斯拉定下的长期目标是年销售额复合增长50％。

根据特斯拉业绩报告，该公司截至12月31日的季度营业额是243亿2000万美元，比Refinitiv搜集的分析师平均预估数字，即241亿6000万美元高。不过特斯拉第四季度的电动车业务盈利率是25.9％，为两年来的最低水平。

特斯拉本季度的净利是36亿9000万美元，或每股盈利1.07美元，比去年同期的23亿2000万美元，或每股盈利0.68美元高。调整后的每股盈利是1.19美元，也比华尔街分析师平均预测的1.13美元出色。

特斯拉的年终现金储备达222亿美元。该公司高管披露，公司的一项新信贷安排还有高达70亿美元的可动用资金，这将为特斯拉展开的价格战提供有力的后盾。

马斯克在与投资者和分析师的线上会议也说：“售价的改变确实对普通消费者产生了影响。单单是今年1月份的需求量，就大约是产量的两倍了。如果没有外在负面影响因素的话，2023年的销量是有可能达到200万辆的。”

特斯拉股价隔夜上升0.54美元或0.38％，截稿时报144.43美元。当业绩在盘后发布后，该股在延长的盘后交易中继续上涨7.96美元或5.51％，报152.39美元。