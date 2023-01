乌克兰敖德萨历史中心列入《世界遗产名录》

(早报讯)联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)世界遗产委员会决定把乌克兰的黑海战略港口城市敖德萨(Odessa)历史中心列入《世界遗产名录》,以保护自俄罗斯入侵以来持续受到威胁的敖德萨文化遗产。

法新社报道,世界遗产委员会的21个成员国在星期三(1月25日)以6票赞成、1票反对和14票弃权的票数,同意将敖德萨的指定区域列入世界遗产名录。这个决定将让这个有“黑海上的珍珠”之誉的历史中心获得更多国际财政和技术援助。

中国新闻社报道,联合国教科文组织总干事阿祖莱对此表示欢迎。她说,敖德萨终于得到国际社会的强力保护。敖德萨申遗成功体现了我们的共同决心——确保它免遭进一步破坏。

乌克兰总统泽连斯基发推文说:“我很感谢那些帮助保护我们的明珠免受俄罗斯侵略者攻击的伙伴。”

不过,俄罗斯指责联合国教科文组织的这个决定是“出于政治动机”,认为西方国家违反了标准程序,没有尊重教科文组织现有的高标准,仓促决定把敖德萨列入世界遗产名录。

根据《世界遗产公约》条款,其194个缔约国承诺不得采取任何可能直接或间接损害这一世界遗产地的蓄意行动,并协助提供保护。

敖德萨历史中心也同时列入《濒危世界遗产名录》,这使它有机会获得更多国际技术和财政援助。乌克兰可以通过请求援助以确保对该遗产地的保护,并在必要情况下开展修复。

据介绍,2022年夏天,教科文组织开始帮助乌克兰专家与国际专家建立起联系,在意大利和希腊协助下准备申遗资料。2022年10月,乌克兰总统泽连斯基在向教科文组织的线上讲话中正式提出申遗。评估机构在随后几周中审核了申遗资料,使敖德萨历史中心得以在这次世界遗产委员会巴黎特别会议上通过审议。

在将敖德萨历史中心列入《世界遗产名录》的同时,教科文组织近几个月来还在当地采取紧急措施,加强对该遗产地的保护。此外,教科文组织为近千件艺术品和敖德萨国家档案馆的文献收藏的数字化提供设备,并为重要建筑物以及露天艺术品的保护提供装备。这些措施是教科文组织在乌克兰整体行动计划的一部分。

另外,世界遗产委员会还决定将位于也门马里卜(Marib)的“示巴古国地标建筑”(Landmarks of the Ancient Kingdom of Saba)和位于黎巴嫩的拉希德·卡拉米国际会展中心(Rachid Karami International Fair-Tripoli)列入《濒危世界遗产名录》。