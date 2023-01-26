周四美市盘前退低 重点谈金沙集团前景乐观

星期四（1月26日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期四（1月26日）退低。市场投资者也在注意威士（Visa）、万事卡（MasterCard）和英特尔（Intel）等重量级公司在星期四晚上较迟时，陆续发布的业绩。

●在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.00点或0.20％，报4026.20点；纳斯达克100指数期货起79.20点或0.67％，报11893.90点；道琼斯指数期货则微起8.20点，报33752.00点。

●之前一系列企业财报偏向悲观，再次引发人们对联储局紧缩政策对经济影响的担忧，股市整体走势没有明确方向。

●标准与普尔500指数隔夜微跌0.73点，闭市报4016.22点。重量级的道琼斯指数微起9.88点，闭市报33743.84点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.27％或31.96点，以11814.69点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是108亿9000万股，稍微比过去20天的107亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●电动车巨头特斯拉（Tesla）隔夜盘后发布的季度盈利和营业额双双超标，首席执行官马斯克（Elon Musk）还说今年销量可能达200万辆。特斯拉股价在星期四（26日）晚上盘前上升10.58美元，截稿时报155.01美元。

●新闻集团（News Corp）执行主席默多克（Rupert Murdoch）撤回了新闻集团与福克斯集团（Fox Corp）合并的提议，带动新闻集团股价隔夜上涨5.7％。新闻集团股价在今晚盘前退低0.12美元，截稿时报20.52美元。

●AT&T Inc隔夜虽然发布了令人失望的业绩，但是因为该公司重新把业务焦点放在电信业务，用户人数也开始增加，带动公司股价隔夜上涨6.6％。不过星期四晚上盘前该股几乎持平，微跌0.04美元，截稿时报20.38美元。

●星期四下文我们来看看拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp）最新业绩。星期四晚上盘前该股起1.33美元，截稿时报56.35美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Wolfspeed Inc、Alcoa Corp和Zoom Video Communications。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

金沙集团对澳门业务前景非常乐观。（档案照片）

拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands Corp）（纽约证券交易所代码：LVS）

拉斯维加斯金沙集团隔夜公布的季度业绩，比华尔街分析师普遍预测来得稍微逊色。不过，许多投资者都把希望寄予今年赌场运营全面复苏，尤其是在金沙澳门的业务，因此带动金沙股价隔夜盘后回弹4.51％，星期四（1月26日）晚上盘前走势也偏高。

金沙高管在业绩发布会上说，与2019年的水平相比，今年农历新年后客流量已经回升，而且每位顾客的消费也有所增加。单单是在澳门，金沙在星期一（1月23日）就接待了总数达7万1000名游客，是自疫情以来的最高单日人数。

不仅如此，金沙旗下的零售业表现也是业绩的另一个亮点。与2019年相比，零售租户的每平方英尺销售额更是增长了26％。

金沙集团首席执行官戈德斯坦（Robert Goldstein）在业绩线上会议说：“消费者不只是在博彩方面消费，他们也开始在各个商店买东西了。那些消费最大的玩家和零售消费者最先出现。我们在澳门就看到了这个现象。”

根据金沙业绩报告，虽然金沙集团去年出售了它在拉斯维加斯的威尼斯人（Venetian）赌场综合度假胜地，但是营业额仍从前年同期的10亿1000万美元增至去年的11亿2000万美元。该集团调整后的第四季度每股亏损则是0.19美元。

不过之前Refinitiv搜集的分析师平均预测则是每股亏损0.09美元，营业额则是11亿8000万美元。

另一方面，金沙集团也将在未来十年里，在澳门投资至少38亿美元建设新设施，落实它获取更新澳门经营赌场特许权时所做出的部分承诺。

金沙集团说，约92％的发展支出将用在非赌场景点项目，例如：会议空间、娱乐设施和新的花园景点。虽说是38亿美元，但是戈德斯坦认为，实际总投资可能会更高。

戈德斯坦也说：“我们的澳门业务前景非常乐观。如果你想要听到澳门市场的负面评论，那么你就来错地方了。”

在Tipranks的12名分析师当中，也有10名分析师给于金沙股“买进”的评级，两名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是57.50美元。以隔夜的55.02美元闭市价计算，分析师认为该股平均还有4.51％的向上潜能。