美媒：档案馆要求前几任总统副总统自查是否藏有机密文件

（早报讯）美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国前总统特朗普、总统拜登和前副总统彭斯相继被发现，家中仍收藏着他们任内的一些机密文件后，国家档案馆要求前几任总统及副总统，重新检查他们收藏的物件中是否包括机密文件或其他总统记录。

CNN称，国家档案和记录管理局（NARA）星期四（1月26日）援引《总统记录法》（PRA），致函前六任总统和副总统代表，要求他们检查自己的档案，以确保他们没有在不经意中把依照法律必须交回给国家档案馆的总统记录放在他们的私人物件中。

国家档案馆没有就CNN的报道回应置评请求。

路透社引述联邦调查局局长克里斯托弗·雷的话说，人们必须清楚和遵守机密信息的规则。

上周在彭斯位于印第安纳州的家中，发现了标记为机密的文件。在拜登家中发现的机密文件，可追溯到他担任副总统和参议员时期。而特朗普因一再拒绝交出机密文件，联邦调查局去年8月持搜查令到海湖庄园突击搜查。

司法部长加兰还分别任命了两名特别检察官，对特朗普和拜登不当处理机密材料展开调查。特朗普也面对联邦刑事调查。

前总统奥巴马的发言人告诉路透社，奥巴马办公室已获得国家档案馆的“一切无误证明”。

前总统小布什的发言人说，小布什“离开白宫时交出了所有的总统记录，包括机密和非机密文件。

另一位前总统卡特没有收到国家档案馆的信函，因为《总统记录法》在他卸任后才生效。