美参院民主党人要求联邦贸委会调查儿童步枪生产商

（早报讯）美国重量级民主党参议员包括参议院多数党领袖舒默，要求联邦贸易委员会（FTC）对一家据称销售儿童步枪的公司展开调查。

路透社报道，民主党参议员星期四（1月26日）召开新闻发布会，质疑枪支制造商Wee 1 Tactical的营销策略。JR-15 .22长步枪是这家公司所生产。

美国近年发生多起备受瞩目的致命枪击事件，都是使用这款也叫AR-15的枪支。

加利福尼亚州地区日前发生了三起造成19人死亡的大规模枪击事件。而在本月早些时候，弗吉尼亚州一名6岁男童用手枪重伤了一名女教师。

舒默说：“法律规定，你不应该向儿童推销枪支。但芝加哥有一家公司正在这么做。”他所指的是Wee 1 Tactical。

Wee 1 Tactical称，它的产品旨在作为一种工具，并宣导安全负责任的枪支所有权。

它在星期四发表声明说，“JR-15 .22青少年训练步枪，是为希望监督下一代安全与负责任地进行狩猎和射击运动的成年人提供。”

声明还说，“JR-15采用了获得专利的安全机制，增设了其他步枪所没有的安全设置。”

民主党数十年来一直试图加强美国的枪支管制措施，以遏制频繁发生的大规模枪击事件。共和党人基本上反对此类措施，称侵犯了美国宪法第二修正案规定的持有和携带武器的权利。