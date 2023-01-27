研究：蚂蚁能探测到尿液中的癌症气味

（早报讯）科学家发现，蚂蚁能够探测到尿液中的癌症气味。

新华社报道，人们此前已发现，有几种癌症会改变尿液的气味，但专家首次发现，蚂蚁具有这种识别癌症气味的能力。星期五（1月27日）发表在英国《皇家学会生物学分会学报》上的一项研究结果显示，蚂蚁可以用作一种识别癌症的低成本方法。

研究报告作者、法国索邦-巴黎北大学教授德埃托雷说：“蚂蚁可以用作生物探测器，把健康个体和患肿瘤的个体区分开来。”她说：“它们易于训练，学习速度很快，效率很高，养起来也不贵。”

这一研究以德埃托雷与同事此前开展的一项研究为基础。那项研究显示，蚂蚁能够“嗅出”实验室中培养的人类癌细胞。在当前这项研究中，研究人员让70只黑山蚁接触患肿瘤和未患肿瘤的老鼠的尿液。经过三次试验，这些蚂蚁就能分辨健康老鼠和患肿瘤老鼠的尿液气味。研究人员说，蚂蚁有非常敏感的嗅觉系统。

德埃托雷说：“我们用联想学习的方法来训练它们，让它们把特定癌症气味与奖赏联系起来。经过很少的几次试验，它们就学会了将两者联系起来。”她说：“与使用培养出来的癌细胞相比，这更类似于现实情况。蚂蚁的效率和可靠性让我们惊讶。”

研究人员希望以此为基础，弄清蚂蚁能否同样根据人类尿液识别癌症。此前的研究表明，狗在接受训练后可以通过尿液的气味发现癌症。还有一些电子设备可以从尿样中探测到某些癌症，比如膀胱癌、乳腺癌和前列腺癌。