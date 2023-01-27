欧盟委员会拟设立绿色产业资金 七成员国反对

（早报讯）欧盟委员会计划为绿色产业设立新的欧盟资金，但在这个27国集团中，七个成员国致函公开反对这么做。

路透社看到的这封信日期为1月26日，由捷克、丹麦、芬兰、奥地利、爱尔兰、爱沙尼亚和斯洛伐克签署，并致函欧盟委员会负责贸易的副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。

德国、荷兰和比利时虽然没有签署这封信，但也反对欧盟任何新的联合借款。欧盟领导人将在2月9日和10日开会讨论这些计划，投反对票的国家预计会增加。

反对欧盟资金计划的10个成员国认为，欧盟应该使用已经批准的资金，而不是寻求更多的资金。上述七个成员国在信中说，欧盟应该首先使用已经同意通过的，由赠款和廉价贷款组成的8000亿欧元（约1.14万亿新元）大流行病后复苏和恢复基金（RRF）筹集的资金。

欧盟委员会负责确保27个成员国公平竞争，并认为需要新的资金来平衡穷国和富国的能力，以帮助它们的绿色产业应对来自中国和美国的竞争。

欧盟官员尤其担心，为美国生产电动汽车、电池、风力涡轮机或氢气的企业提供3690亿美元（约4834亿新元）补贴的美国《降低通货膨胀法》，将引走欧盟企业。由于欧盟的能源价格比美国高得多，而且欧盟对绿色投资的许可程序往往很长，因此保持欧洲对绿色产业的吸引力的竞争变得更加困难。