泰国执政党宣布副首相巴维为首相候选人

（早报讯）泰国亲军方的执政公民力量党宣布，前陆军总司令巴维将是党的首相候选人。

路透社报道，公民力量党（Palang Pracharat）副党魁白彭（Paiboon Nititawan）星期五（1月27日）在党会议后说，巴维（Prawit Wongsuwon）是党的中心人物，党成员和议员“都认为他有才华，最适合”。

泰国最迟须于今年5月举行大选，目前大选日期暂定为5月7日，但如果国会众议院提早解散，选举委员会将宣布新的选举日。

77岁的现任副首相巴维预计将对垒泰国前首相达信的小女儿佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。她1月15日表明，已做好准备，以为泰党首相候选人身份参加来届大选。

巴维预料还将与现任首相巴育对决。加入泰国人团结建国党的巴育暗示要延长任期。这两位称兄道弟近50年的军方领导人，在来临大选中料难免展开一场厮杀。

巴维上周被问及是否准备好当首相时说：“投票给我就行了。”他星期三（25日）在脸书发帖文说：“政治人物必须与各方合作、妥协以减少冲突，并坚持公共利益。”

尽管巴维和巴育的支持者都属保守派，一些观察家认为，两名军方领导人为不同的党派竞选，或许是确保他们保留权力的战略举措。