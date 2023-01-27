周五美市盘前退低 重点谈万事达卡业绩

星期五（1月27日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（1月27日）退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低9.50点或0.23％，报4050.90点；纳斯达克100指数期货下跌58.90点或0.49％，报11992.60点；道琼斯指数期货则微跌12.50点，报33936.90点。

●华尔街股市星期四（26日）在波动的交易中走高。投资者正在衡量一系列经济数据和好坏参半的企业业绩，同时也关注下星期联储局货币政策会议。

●标准与普尔500指数隔夜上升44.21点，闭市报4060.43点。重量级的道琼斯指数则起205.57点，闭市报33949.41点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起1.76％或199.06点，以11512.41点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是113亿4000万股，比过去20天的109亿3000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●脸书母公司Meta Platforms已支付BuzzFeed数百万美元，以便吸引更多创作者到脸书和Instagram。BuzzFeed也将使用ChatGPT的OpenAI管理平台内容。这一系列的发展带动BuzzFeed股在盘前继续上涨超过21％，截稿时报2.53美元。该股已经在两天内上涨超过160％了。

●美国运通（American Express）即将在开盘前发布业绩。该股在盘前上升2.02美元，截稿时报157.90美元。

●英特尔（Intel）隔夜发布的第四季度业绩比预期中逊色，对业务前景也并不乐观。英特尔股价在盘前下跌超过9.41％，截稿时报27.26美元。

●星期五下文我们来看看全球电子付款巨头万事达卡（Mastercard Inc）的最新季度业绩。盘前该股微起0.06美元，截稿时报377.30美元。

●盘前活跃股按序：英特尔、特斯拉（Tesla）、Applied Materials、超微（Advanced Micro Devices）和Hasbro Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

万事达卡高管预测，今年第一季度的营业额增长率将会是“高个位数的高端”，但是市场分析师则普遍认为增长率应该会有10％。（路透社）

万事达卡（Mastercard Inc）

（纽约证券交易所代码：MA）

全球电子付款巨头万事达卡在星期四发布季度业绩时说，公司本季度营业额增长放缓的速度很可能比预期的还来得快，引发市场投资者对通货膨胀抑制消费者支出的担忧，连带导致万事达卡股价隔夜走势疲弱。

万事达卡说，公司旗下会员信用卡支出在第四季度增长11％，达到1.73万亿美元。不过这个数字比彭博社搜集的分析师平均估计，即1.77万亿美元来得逊色。

万事达卡高管也预测，今年第一季度的营业额增长率将会是“高个位数的高端”，但是市场分析师之前则普遍认为增长应该会有10％。

虽然如此，万事达卡首席执行官米巴赫（Michael Miebach）说：“宏观经济和地缘政治的不确定性持续存在，但消费者的开支仍非常有韧性。我们已做好充分准备，在需要时迅速调整我们的投资组合。”

而且米巴赫也说：“当我们评估更广泛的经济时，我们可以看到跨境旅行持续复苏，与一年前相比已经增长了59％。我们对亚洲进一步开放感到鼓舞。”

根据万事达卡第四季度业绩报告，公司的净营业额增长12％至58亿2000万美元。季度盈利则是25亿3000万美元，即每股盈利2.62美元；营业额与彭博社搜集的分析师平均估计的58亿美元大致相同，每股盈利则比分析师平均估计的2.58美元高。

万事达卡的竞争对手威士（Visa Inc）隔夜也同样发布季度业绩。这两家电子付款巨头都相继指出，到目前为止，通货膨胀并未影响消费者的整体开支模式。相反的，信用卡客户已将支出转移到成本较低的商品或品牌。他们也对全球疫情限制放松之后的经济活动感到乐观，并认为消费者在旅行和餐饮方面的支出会继续得到提振。

在Tipranks的24名分析师当中，有23名分析师给于万事达卡股“买进”的评级，一名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是419.48美元。以隔夜的377.24美元闭市价计算，分析师认为该股平均还有11.20％的向上潜能。