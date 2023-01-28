涉地产弊案 韩国最大在野党党首李在明到案受审

（早报讯）韩国最大在野党共同民主党党首李在明，星期六（1月28日）以嫌疑人身份到案，就慰礼新城和大庄洞地产弊案接受检方调查。

韩联社报道，这是大庄洞地产弊案2021年9月浮出水面后，李在明时隔一年四个月到案受审，距离他就“城南足球俱乐部赞助金”一案到水原地方检察厅城南支厅接受调查仅过18天。

李在明星期六上午10时20分许乘车抵达首尔中央地方检察厅，下车后向支持人士致意。他在检察厅前接受采访时说：“这里是（韩国总统）尹锡悦的检察官独裁政权破坏法制、宪政秩序的现场。而我们将堂堂正正地与之对抗。”

李在明还说，通过他即将向检方提交的书面陈述材料，可以充分显示检方的主张有多么荒唐，客观的真相是什么。

对于记者称部分涉案人做出了不利于李在明供述的提问，李在明没有回应。

李在明涉嫌在担任城南市长时期，作为慰礼新城、大庄洞开发项目的最终决策者，向民间开发商透露城南市和城南都市开发公司内部机密，使开发商获得巨额收益。他还涉嫌决定删除超额利润回收条款，使城南市无法取得追加利润，给城南市造成巨额损失。

检方认为，民间开发商通过官商勾结，从大庄洞开发项目和慰礼新城开发项目中分别谋取7886亿韩元（约8亿4216万新元）和211亿韩元的不正当利益。检方还认为，李在明通过时任城南市长政策秘书郑镇相等亲信，收受民间开发商提供的选举资金等援助。

李在明全盘否认相关嫌疑，称城南市从各种开发项目中收回了总价值5503亿韩元的收益。

负责调查此案的中央地方检察厅反腐搜查第一部和第三部，已为追究李在明的责任准备了长达100页的审讯问题。李在明将提交33页的书面陈述替代作答。