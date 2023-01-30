美众院议长2月1日与拜登会面 讨论提高债务上限

（早报讯）美国众议院议长麦卡锡星期三（2月1日）将与总统拜登会面，讨论提高联邦债务上限，以避免债务违约。

麦卡锡强调，为提高债务上限，拜登应重新考虑拒绝削减支出的立场。

彭博社和法新社综合报道，共和党籍的麦卡锡星期天（1月29日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“我希望找到一个合理和负责任的方法来提高债务上限”，同时“控制已失控的支出”。

麦卡锡说，削减社会保障和医疗保险“将没有讨论余地”。但他补充说，共和党人希望“巩固”昂贵的老年人退休与医疗福利计划——白宫称之为削减支出的委婉说法。

麦卡锡说：“我知道总统说过，他拒绝就削减开支进行任何讨论”。

麦卡锡还说：“我知道白宫官员试图释出不同说法，但我认为总统愿意与我们一起达成一个协议。我是充满希望的。”

白宫星期天证实，拜登和麦卡锡星期三将会面，讨论“一系列课题”包括美国债务与经济。

白宫发言人说，拜登将问麦卡锡会否履行他的“宪法义务”，以避免美国发生债务违约。

美国联邦政府的债务规模于1月19日达31.4万亿美元（约41.5万亿新元）法定债务上限。耶伦当天在致国会的信中称，由于联邦政府触及31.4万亿美元的法定举债上限，即日起财政部将采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。

财政部于1月19日至6月5日启动“暂停发行债券期”。其间，财政部将暂停为公务员退休和残疾基金以及邮政退休人员健康福利基金注入新资金。此举将帮助财政部在整体债务水平无法提高的前提下，有能力继续支付其他联邦款项。

耶伦在信中强调，如果国会不尽快通过提高31.4万亿美元债务上限的法案，两项特别措施都将面临“相当大的不确定性”，包括对联邦政府未来数月的收支情况构成挑战等。

耶伦此前警告，任何未能偿还债务的行为都是违约，如果联邦政府无法偿还债务，将引发美国经济衰退并产生广泛影响。她说，债务违约将引发美国主权债务评级下调，削弱美元作为全球储备货币的地位，并可能“造成一场全球金融危机”。