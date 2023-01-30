韩国解除室内口罩令 公交与部分高危设施除外

（早报讯）韩国政府从星期一（1月30日）起解除室内口罩令，但使用公共交通工具和医疗机构等部分高风险场所除外。

韩联社报道，根据韩国中央灾难安全对策本部消息，即日起政府仅建议民众在室内戴口罩，不再强制要求戴口罩。由此，韩国实施了超过27个月的口罩令全面解除。

根据新规，民众可在大部分室内场所，包括大型超市、百货商店、购物中心等公众聚集场所，以及各级学校和补习班等教育设施摘下口罩。公共交通站点、体育设施、敬老院等场所也无须戴口罩。

不过，医疗机构、药店、高风险场所、公共交通车厢等将继续维持室内口罩义务。高风险场所包括疗养设施、精神卫生设施、残疾人福利设施等，公共交通包括地铁、巴士、列车、客轮、包车、出租车、飞机等。

尽管医院和高风险设施仍维持室内口罩令，但在单人病房或隐私空间不会强制要求人们戴口罩。

防疫部门允许各地政府和各设施单位自行制定指南，继续维持室内口罩令。这些设施须告知民众有关口罩令的指南，以免造成混乱。

此外，防疫部门还强烈建议以下五种情况须戴口罩，具体包括：有冠病感染症状或与疑似症状者有过接触；冠病高风险人群或与高风险人群有过接触；近两周与冠病确诊者密接人员；处于“三密”（密闭、密集、密接）场所；处于存在高喊、合唱、对话等产生飞沫行为的人员密集场所。