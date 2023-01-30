诺奥马被巫统开除后 原定办支持者活动 礼堂租借临时被取消

（早报讯）马来西亚巫统前雪兰莪州联委会主席诺奥马被革除党籍后，原定星期天（1月29日）与支持者办一场活动，但场地负责人临时接到指示，取消了场地租借。

“当今大马”报道，诺奥马的这场午餐见面会原定星期天下午3时，在丹绒加弄农民管理机构的“丹斯里诺奥马礼堂”举行，估计会有至少数百人参加。

但一些支持者和媒体下午到场时，却发现礼堂外的铁门贴着一张活动展延的通告。

通告上面写着：“基于不可抗因素，今天下午的活动被迫展延。造成不便，敬请见谅。”

“当今大马”获悉这场活动被迫展延，是因为丹绒加弄农民管理机构前一晚临时取消礼堂租借。

负责筹办这次活动的巫统丹绒加弄区部秘书嘉斯曼，星期天傍晚接受电话采访时说，丹绒加弄农民管理机构接到上头指示，禁止诺奥马使用以他的名字命名的这座礼堂。

他说，活动临时取消，他们也被迫取消了300人的餐饮订单。

尽管感到失望，但他了解管理机构也是迫于无奈才临时取消礼堂租借，并不怪他们。“对我而言，这感觉像是滥权。”

嘉斯曼说，之前有大批支持者答应出席，尤其是诺奥马被开除后，因此主办方原本预期会有很多人出席。

丹绒加弄农民管理机构隶属于农民组织管理机构，而农民组织管理机构隶属于农业与粮食安全部长。

农民组织管理局总监阿祖丽塔受询时，被问及取消诺奥马的礼堂租借是否上头的指示，她拒绝置评。但她出示一政府通令，说明政府的基础设施禁止举办任何政治活动。

“当今大马”也向农业与粮食安全部长莫哈末沙布的办公室寻求回应，尚未获得回复。

诺奥马星期天晚上在脸书贴文说，这无阻他继续回到丹绒加弄，与当地居民见面。

巫统最高理事会1月27日晚开会议决开除44名党员，其中包括诺奥马和前卫生部长凯利，并冻结了前国防部高级部长希山慕丁等四人的党籍六年。