北约秘书长访首尔 促韩国为乌克兰提供军事支持

（早报讯）北约秘书长斯托尔滕贝格星期一（1月30日）呼吁韩国为乌克兰提供军事支持，称其他国家在俄罗斯入侵后，均改变了不向冲突国家提供武器的政策。

路透社报道，首尔是斯托尔滕贝格亚洲行的首站，过后他将到日本。他此次访问，旨为加强北约和美国亚洲盟友的关系，以应对乌克兰战争和来自中国日益激烈的竞争。

斯托尔滕贝格在会见韩国高级官员时强调，发生在欧洲和北美的事件与其他地区相互关联，北约希望通过加强在亚洲的伙伴关系来协助管控全球威胁。

他在首尔的Chey高级研究所发表讲话时，对韩国为乌克兰提供的非致命性援助表示感谢，但他敦促韩国做得更多，指乌克兰“迫切需要”弹药。

斯托尔滕贝格说，德国、瑞典和挪威等国家，此前也采取不向冲突国家提供武器的政策，现在这些国家都改变了政策。

他说：“如果我们不要独裁者和暴政获胜，那（乌克兰人）就需要武器，这是很现实的。”

同日，朝鲜官方媒体发表声明，指斯托尔滕贝格的到访是“对抗与战争的前奏，给亚太地区带来了‘新冷战’的乌云”。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，韩国已签署了向北约成员国波兰提供数百辆坦克、飞机和其他武器等多项重大协议，但韩国总统尹锡悦表明，韩国禁止向冲突国家提供武器的法律，意味着韩国向乌克兰提供武器有难度。