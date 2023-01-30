遭巫统开除 凯利称可能参加六州选举

（早报讯）遭巫统开除党籍的前巫青团长凯利说，他可能参加今年举行的六州选举。此外，他不会就被开除一事提出上诉，因为向开除他的人求情“毫无意义”。

巫统最高理事会上星期五（1月27日）开会后宣布开除44名党员，包括凯利及前任巫统雪兰莪州联委会主席诺奥马，另有前国防部高级部长希山慕丁等四人遭冻结党籍六年。

凯利星期一（30日）接受BFM电台访问时说：“我希望有朝一日有幸领导国家。但我现在不确定这将如何发生，但我知道，政治家的前路并非一条直线。政治家成为政党与国家领导人之前，必须经历多个低谷。”

谈到槟城、雪兰莪、森美兰、吉打、吉兰丹与登嘉楼等六州将在半年内举行的州选举，凯利说：“未来六个月内的州选可能是我的一个选择。我可能以无党籍候选人或政党候选人身份参选，也可能放弃参政而转往商界发展，过后才重返政坛。”

凯利也证实，目前有数个政党邀请他加入，他将深思熟虑后才决定怎么做。“我与巫统风雨同舟23年。在我内心，我很难继续前进，因为我并未离开，我是被开除的。”

至于是否可能重返巫统，凯利说，这必须看巫统内部是否可能发生巨变，包括最高领导层的变动。他也建议首相安华重新考量巫统在阿末扎希领导下，是否对联合政府具有附加价值。他说，巫统最近的清党行动将对联合政府带来负面影响。