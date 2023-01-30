周一美市盘前退低 重点谈英特尔股价下挫

星期一（1月30日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（1月30日）退低。本星期投资者的焦点都放在星期三（2月1日）结束的联邦公开市场委员会会议。市场人士普遍认为，央行会将联邦基金利率上调0.25个百分点，整体的利率目标相信是在4.50％至4.75％的区间。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低34.60点或0.85％，报4036.00点；纳斯达克100指数期货也下跌146.50点或1.20％，报12020.10点；道琼斯指数期货则退低193.60点，报33784.50点。

美国股市三大股指上星期五均以较高水平收盘。纳斯达克指数在重量级股的推动下涨幅最大，连续第四个星期上涨。标准与普尔指数和道琼斯指数则连续第三个星期上涨。

标准与普尔500指数上星期五起10.13点，闭市报4178.01点。重量级的道琼斯指数则微起28.67点，闭市报33978.08点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.96％或115.12点，以12166.60点收市。

美国股市上星期五（27日）的交易活跃，交易所的总成交量是118亿8000万股，比过去20天的111亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

美国科技巨头苹果（Apple）继续在印度扩大生产活动，以减少对中国的依赖。根据消息，苹果的主要供应商已开始在印度生产AirPods组件。苹果股价在星期一晚上盘前退低1.93美元，截稿时报144.00美元。

香港股市创下七个星期以来的最大跌幅，连带影响到在美国挂牌的中概股也跟着下跌。在星期一晚上盘前，阿里巴巴下跌5.7％、哔哩哔哩下跌7.4％、小鹏下跌3.4％、蔚来下跌3.5％。

美国运通（American Express）上星期五公布了超标的业绩，缓解了市场对消费者需求减弱的担忧，直接带动该股当天上涨10.5％。星期一晚上盘前美国运通股退低0.93美元，截稿时报171.38美元。

星期一下文我们来看看美国晶片制造商英特尔（Intel）股价为什么下挫。星期一晚上盘前该股下跌0.52美元，截稿时报27.64美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、Carnival Corp、苹果（Apple）和英特尔。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

英特尔去年第四季度从运营中获得77亿美元现金，其中的15亿美元就已用来支付股息。今年英特尔已预估资本支出会是约200亿美元，因此不少市场分析师也公开表示，英特尔应考虑削减股息。（路透社）

英特尔（Intel）（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

（早报讯）美国晶片制造商英特尔在1月26日盘后，不仅发布逊色的季度和全年业绩，对公司未来盈利也做出惨淡的预测，震惊了华尔街。市场投资者对个人电脑市场低迷再次感到担忧。这也在上星期五触发一连串的抛售，英特尔市值一天内就缩水了约80亿美元。

英特尔当天说，公司今年第一季度预料将出现“令人感到意外”的亏损，营业额预测会比预期低30亿美元。公司也还在努力应对数据中心业务增长放缓的问题。

根据英特尔发布的季度业绩，除了营业额同比下降32％之外，英特尔2022年第四季度竟然出现净亏损6亿6400万美元，让许多市场分析师跌破眼镜，纷纷陆续下调对英特尔的评级和目标价。

而且该公司在去年第四季度运营中获得总数77亿美元的现金，其中的15亿美元就已用来支付股息。在2023年英特尔已经预估资本支出会是约200亿美元，因此不少市场分析师也公开表示，英特尔应考虑削减股息。

对于英特尔的库存和生产问题，以及个人电脑市场放缓对利润率的打击等，首席执行官基辛格（Pat Gelsinger）在与分析师的线上会议也只能说会迫使零售商“纠正”他们的库存。

他甚至说：“我们知道这种市况最终是会扭转回来的，只是很难预测是什么时候罢了。”

英特尔股价上星期五收盘下跌6.41％，而它的竞争对手超微（Advanced Micro Devices）和英伟达（Nvidia）当天则分别上涨0.3％和2.8％。

在Tipranks的26名分析师中，只有三名分析师给于英特尔股“买进”的评级，16名给予“持守”评级，七名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价27.42美元。以隔夜的28.16美元闭市价计算，分析师认为这只股平均会有2.63％的向下可能。