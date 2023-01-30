布林肯重申两国方案是解决以巴冲突唯一途径

（早报讯）美国国务卿布林肯星期一（1月30日）访问以色列，敦促以色列和巴勒斯坦缓和局势，并重申以巴实现和平愿景是“唯一出路”。

路透社报道，发生在犹太教堂外的巴勒斯坦人枪击事件，使以色列进入高度戒备状态。布林肯在谴责该事件的同时，也警告不要发生与此相关的庆祝或报复行为。

一名东耶路撒冷男子上星期五（27日）开枪杀死七人后，被警方击毙。该男子与激进组织没有任何已知关联。以色列军队上星期四（26日）在约旦河西岸对杰宁难民营展开突袭行动，打死10人，其中大多数是枪手。

布林肯抵达特拉维夫后对记者说：“每个人都有责任努力缓解紧张局势，而不是火上浇油。”

他说，上星期五的暴行“不仅是针对个人的袭击，也是对践行信仰者的普遍袭击。我们对此发出最强烈的谴责。我们谴责所有庆祝此类暴行的人，以及任何杀戮无辜的恐怖主义行为。无论受害者是谁、其信仰如何，鼓吹对更多无辜者进行报复的行为不是解决办法”。

医疗官员透露，自1月1日以来，至少有35名巴勒斯坦人，包括战士和平民死于暴力冲突。

布林肯星期一晚些时候将会见以色列总理内坦亚胡，并于星期二（31日）会见巴勒斯坦总统阿巴斯。

上一轮由美国发起关于与以色列建立巴勒斯坦国的谈判，于2014年停滞。布林肯早些时候在开罗发表讲话时指出，华盛顿“依然坚信，通过谈判达成的两国方案，是解决持久冲突的唯一途径”。

巴勒斯坦政策研究中心发布的一项调查显示，两国方案的支持率目前已创新低。三分之二的巴勒斯坦人和53%的以色列犹太人反对两国方案。