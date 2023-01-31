欧盟绿色草案：更多支持欧企以应对中美“不公平”竞争

（早报讯）欧盟委员会将在星期三（2月1日）公布“绿色工业计划”，以应对中国和美国的“不公平”竞争。

这项“绿色工业计划”旨在概述欧洲将如何维护电动汽车等绿色产品制造中心的地位，以回应中国和美国数以十亿美元计的补贴计划。

根据路透社星期一看到的这份计划草案，欧盟委员会将不会提出任何新的欧盟联合借款来支持欧盟绿色产业，而是建议从欧盟已同意联合筹集的后冠病复苏基金中，拨出一部分资金作其他用途，并将放宽国家援助规则，允许政府更多地支持国内企业。

另外，欧盟的可再生氢与电池等清洁技术生产商有望更快获得许可证。

欧盟委员会在草案中强调，欧洲与合作伙伴必须做得更多，以应对中国对清洁技术产品的“不公平”补贴，并坚持净零工业的贸易和竞争必须公平。

它说，相对于国内生产总值（GDP），中国的补贴长期以来是欧盟的两倍，其潜在投资项目达2800亿美元（约3679亿新元），扭曲了市场也确保了中国在许多技术方面的领先地位。

美国政府近期也宣布为主要以北美为基地的制造商提供3690亿美元的补贴，欧盟担心这些歧视性的补贴措施将扭曲市场，诱使企业将生产基地从欧洲转移到美国，大大削弱欧洲在绿色产业包括风力涡轮机、太阳能电池板、电池、电动汽车或清洁能源等领域的产业竞争力，伤害欧洲国家就业。

草案称，“欧洲及合作伙伴必须采取更多措施来应对这些不公平补贴和长期市场扭曲的影响。”

欧盟的“绿色工业计划”草案在公布之前仍可能修改。