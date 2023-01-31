美韩防长会议 聚焦印太地区中朝威胁

（早报讯）美国日前刚宣布为乌克兰提供数十亿美元的额外军事援助包括主战坦克，现在美国国防部高官再把重点转到印太地区，以及来自中国和朝鲜日益增长的威胁。

美国之音和路透社综合报道，美国国防部长奥斯汀星期二（1月31日）将在首尔与与韩国国防部长李钟燮举行会议，两人去年11月刚在华盛顿举行年度安全对话。这是奥斯汀对本区域进行的第六次访问。

一名美国高级国防部官员说，中国和朝鲜的行为越来越咄咄逼人，“印太地区的安全环境正变得越来越复杂，我们每天都在看到这点。”

要求不具名的这名官员指“中国打破稳定的军事行为急剧上升”，包括“危险的空对空拦截”，以及北京在南中国海使用“大量海上民兵船”的问题。

另一名美国国防部官员则指美国对朝鲜不断增长的核武库，以及其正在进行的弹道导弹试验感到担忧。

这名官员透露，奥斯汀在与韩国总统尹锡悦及李钟燮会晤时将强调，华盛顿“坚定扩展威慑的承诺”，但会谈不会涉及美国在韩国部署核武器的讨论。

他说：“我们致力于朝鲜半岛无核化……重点是强调扩大威慑的重要性”，这将包括加强合作以及更多培训，包括在今年晚些时候恢复中断了数年的美韩联合实弹演习。

离开韩国后，奥斯汀将飞往菲律宾，寻求进一步巩固华盛顿和马尼拉的关系，以应对两国对中国的共同担忧。

美国官员称，五角大楼将菲律宾视为印太地区日益壮大的国家联盟的重要组成部分，此国家联盟旨在无论是否有美国帮助的情况下反击北京。

菲律宾是少数几个获得美国关键海事信息和情报的国家之一。美国还希望扩大与菲律宾在太空和网络空间领域的合作。