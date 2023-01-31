取消新隆高铁损害国家利益 马哈迪慕尤丁五造挨告

（早报讯）吉隆坡-新加坡高铁项目在马来西亚第七任首相马哈迪和第八任首相慕尤丁任内分别展延和取消，一名不满这项决定的马来西亚人提起诉讼，要求马哈迪和慕尤丁等五造赔偿损失。

“当今大马”报道，马来西亚公民莫哈末哈达沙努立2022年12月30日向吉隆坡高庭入禀诉状，把马哈迪和慕尤丁列为第一和第二答辩人。

他也把时任掌管经济的首相署部长慕斯达法、时任交通部长魏家祥以及马来西亚政府，列为第三、第四和第五答辩人。

哈达沙努立要求恢复马新高铁计划，并要求五名答辩人为疏忽渎职做出赔偿。

哈达沙努立指控马哈迪疏忽渎职，在他任相时的2018年9月5日展延高铁计划，导致马来西亚必须向新加坡做出赔偿。他也批评慕尤丁任相时同样疏忽渎职，并在2020年12月31日终止高铁计划。

哈达沙努立说，慕斯达法和魏家祥担任部长期间，同样在高铁课题犯上疏忽渎职问题。

除了总数3亿6600万令吉的金钱损失，哈达沙努立也说明，高铁计划的展延和终止导致马国的信誉受损，流失七万个高薪工作机会，损失来自高铁兴建和营运的700亿令吉潜在盈利等。

哈达沙努立之前也因不满希盟执政期间，撤回要求国际法庭司法审核白礁岛主权判决的案件，而在2021年9月起诉希盟政府和首相，要求解释与赔偿。吉隆坡高庭于2022年7月批准答辩方的撤案申请。

新隆高铁计划原定2018年动工，2026年底营运，但2018年起马国政权几经更迭，计划数次展延，最终在2021年1月1日宣布终止。马国为此支付1亿零281万5576新元，赔偿新加坡为这个计划投入的开支及展延计划的费用。

不过，2021年8月依斯迈沙比里政府上台后，新隆高铁计划再次出现契机。依斯迈沙比里2021年底到访新加坡时，提出重新探讨新隆高铁计划。我国总理李显龙当时指计划已协议终止，但新方对重启讨论持开放态度。我国外交部长维文医生早些时候访问马来西亚时告诉媒体，新加坡会等待马国的提案，重新审视马国的提议。