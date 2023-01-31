IMF上调全球经济增长预期至2.9% 中国升至5.2%

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）小幅上调2023年全球增长前景，原因是美国和欧洲“弹性惊人”的需求、能源成本下降，以及北京放弃清零政策后中国经济重新开放。

路透社报道，IMF星期二（1月31日）预计2023年全球经济增长率为2.9%，比2022年10月《世界经济展望》的预测值高0.2个百分点；预计2024年全球经济增长率将升至3.1%。

预计全球通胀率将从2022年的8.8%降至2023年的6.6%和2024年的4.3%，但仍高于冠病大流行前（2017-2019年）约3.5%的平均水平。

IMF首席经济师古林查斯说，衰退风险已经消退，央行在控制通胀方面取得进展，但还需要做更多工作来抑制价格，乌克兰战争的进一步升级和中国应对疫情的行动，可能会带来新的干扰。

谈及对2023年的展望时，古林查斯说：“我们必须为突发情况做好准备，但这也很可能是一个转折点，增长触底反弹，然后通胀下降。”

IMF报告还预计，2023年新兴市场和发展中经济体的经济增长率将升至4.0%，而包括美国、欧元区和英国在内的发达经济体的经济增长率将大幅下降至1.2%，主要是受到通胀高企以及货币政策收紧的拖累。

报告说，随着中国防疫政策优化调整，2023年中国经济增速将继续提升，预计2023年中国经济的增长率将升至5.2%。但解封后社会流动带来的提振将是短暂的。

IMF说，由于商业活力下降和结构性改革进展缓慢，中国的增长将在2024年降至4.5%，并在中期稳定于4%以下。

另一方面，印度的前景依然强劲，IMF对印度2023年经济增长率降至6.1%的预测保持不变，但2024年将回弹至6.8%，与2022年的情况相似。