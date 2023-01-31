政治重心转移雪兰莪 凯利或竞选雪州议席

（早报讯）被马来西亚巫统开除党籍的前卫生部长凯利说，他会把政治重心转移到雪兰莪州，考虑参加雪州选举。

星洲网星期二（1月31日）报道，凯利说，如果找到合适的政党，他可能考虑竞选雪州议席。

“如果找到合适的政党，就有这个（参选）的可能性。若参加即将举行的州选举，我可能会在雪州上阵。”

雪兰莪、森美兰、槟城、吉打、吉兰丹和登嘉楼必须在今年9月之前举行州选举。

凯利接受“透视大马”访问时说，上星期五（27日）被巫统开除后，数个政党邀请他入党，但他拒绝说明详情。

凯利是巫统原任林茂区部署理主席。他说，只要合适，他不排除加入一个新政党。但在接受邀请之前，他必须考虑清楚。

“很多人邀请我去见一些人，我和这些人见面时，就能感受到他们的政党方向，知道自己会不会觉得合适。”

谈到柔佛王储伊斯迈提出的两个新职位——柔佛达鲁达格敬（JDT）足球队首席执行员和柔佛青年顾问——凯利透露，他将在近期与柔佛王储见面。

凯利说：“柔佛王储与我联系，让我深感荣幸，我会考虑他提供的机会。”他说：“我肯定会和柔佛王储见面，进一步了解我可以如何在这两个职位中发挥作用，无论是在足球队或当柔佛青年顾问。”

凯利说，自己也在考虑“其他献议”，“我想看看我可能为这些献议做出什么贡献”。