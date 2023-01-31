奥斯汀：挑衅韩国等同挑衅美韩同盟

（早报讯）美国国防部长奥斯汀说，挑衅韩国等同于挑衅美韩同盟。

奥斯汀星期二（1月31日）向韩联社独家提供题为《同盟已做好准备》（The Alliance Stands Ready）的署名文章中作此表述。有评价称，奥斯汀此言释放出将强烈应对来自朝鲜的挑衅和威胁的信息。

奥斯汀在文章中强调，美国对韩国提供延伸威慑的承诺如铁甲（ironclad），我们的敌人和竞争对手已清楚，向美韩任何一国发起挑战，等同于向美韩同盟发起挑战。

他指朝鲜半岛在过去70年没有发生武力冲突并非偶然，这得益于美韩两国具备优越的军事力量。

美韩同盟的力量包括第五代F-35战斗机、世界最强的反导平台、部署在乌山空军基地的U-2侦察机等情报侦察监视（ISR）能力。美国如钢铁般的延伸威慑，承诺为韩国提供坚强后盾。这一承诺包括美国常规武器、核武、反导力量，以及部署在前沿的2.85万名驻韩美军官兵。

奥斯汀还说，美韩两国重启有关延伸威慑的双边协商机制，确认战略调整，通过跨政府层面的接触不断加强延伸威慑力量。去年两国举行多次高级别会议，“我们已为更多事做好准备”。

他说，就像两国领导人达成协议一样，美方正谋求携手韩方，在朝鲜半岛和区域扩张延伸威慑活动及机制的方案。

奥斯汀说：“我们应保持警惕，朝鲜在过去数十年间研发了核武、弹道导弹及其他武器，去年还空前频繁射弹，这是违反《国际法》及联合国安理会多项决议的极其危险行径。这就是美韩不断扩大联演范围和规模，通过实弹射击训练维持可随时投入战斗的‘今夜就战’（Fight Tonight）态势的理由所在。这也是包括三边反导、反潜联演在内，与日本深化三边合作的理由。美韩日站在一起时，我们会更加安全。”

奥斯汀还说，美韩正在不断升级同盟关系，为维护自由、开放、繁荣的印太地区做出贡献，而帮助东南亚的伙伴国家具备自身力量也是其中一环。

他说，美韩同盟是在经历破坏性战争后渴望和平的过程中造就的，“我们将铭记向往自由的韩美官兵的献身精神，再为实现朝鲜半岛和平、打造更安全的未来奉献力量”。