反对养老金改革 法国工会第二次举行全国罢工

（早报讯）法国工会星期二（1月31日）发起第二次全国罢工，严重扰乱法国的电力生产、公共交通和学校运作等，使各地的公共设施陷入瘫痪。

路透社报道，在星期二这天，法国只有三分之一的TGV高铁列车运行，巴黎地铁则严重受到影响。工会在各地安排了全天抗议集会，以持续对马克龙政府施压。

小学教师工会指出，将有一半的小学教师离开工作岗位，而炼油厂员工和其他部门也进行了罢工。

之前在1月19日，法国就有超过100万人走上街头游行，反对总统马克龙新公布的养老金改革计划。这项计划拟通过将最低退休年龄从62岁提高至64岁，来消除养老金体系中的赤字。

民意调查显示，大多数法国人反对这项改革，但马克龙政府并不打算顺应民意，调整改革立场。

马克龙星期一（30日）明言，这项改革对确保养老金制度的继续运作“至关重要”。

根据法国劳工部的估计，若将民众的退休年龄延后至64岁，并延长缴费期，法国每年的养老金缴费额将增加177亿欧元（约252亿新元），从而使养老金系统在2027年实现收支平衡。

但工会认为，政府也可以通过对富豪征税，或要求雇主和拥有很多养老金的人缴纳更多费用。

据悉，大规模抗议迫使政府做出了一些让步，例如将领取养老金的年龄从65岁下调到64岁，并同意让退休者每月领取1200欧元的最低养老金。

但政府在两个核心问题上没有改变，即从今年夏末开始至2030年，法定退休年龄将从目前的62岁逐步提高到64岁；2027年起，退休者只有在缴纳社会分摊金满43年的前提下，才能领取全额养老金。