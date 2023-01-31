全球年度廉洁排行榜出炉 马国廉洁指数连续三年下滑

（早报讯）国际反贪污组织“透明国际”公布的“2022年度贪污印象指数”（2022 Corruption Perceptions Index）显示，马来西亚的2022年廉洁指数连续第三年下滑。

“当今大马”报道，国际反贪污组织“透明国际”（Transparency International）的马国分会主席莫哈末莫汉星期二（1月31日）发布的2022年廉洁指数，马来西亚在100分的满分中，仅获得47分。指数介于0分到100分，0分为最腐败，100分为最廉洁。

据了解，马国在2019年获得53分，2020年得51分，2021年则是48分。

莫哈末莫汉指出，回顾往年记录，马国在短短三年内，从2019年的53分减少了六分。他说：“这个下滑很严重，显示我们在打击贪污、公共领域的人权与民主上走错方向。”

马来西亚的世界排名则从2021年的第62名，微升至第61名。

在亚细安国家中，新加坡以83分位列第一，其次是马来西亚。新加坡在全球排名中位列第五，也是唯一进入全球前十的亚洲国家。

“透明国际”认为，马国得分下降或因政府肃贪的政治意愿不足，外加政府在冠病疫情期间颁布的经济振兴配套，尚未经国会辩论与检视。

其他原因则包括前朝政府委任不具资格的政治人物领导官联公司、处理濒海战舰课题不当等。

但莫哈末莫汉指出，前朝政府执政期间也有一些正面发展，如法庭判处前首相纳吉罪成入狱。同时，他也对安华政府体现出透明施政的态度给予正面评价。