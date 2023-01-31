周二美市盘前退低 重点谈中资小鹏汽车的新消息

星期二（1月31日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（1月31日）退低。投资者都把焦点放在星期二和星期三（2月1日）的联储局会议，以及即将出炉的一系列重量级业绩报告，包括苹果、Alphabet和亚马逊。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低18.50点或0.46％，报3999.30点；纳斯达克100指数期货下跌81.50点或0.68％，报11830.90点；道琼斯指数期货则跌130.90点，报33586.20点。

美国主要股指星期一（30日）受科技股和其他大盘股下跌的拖累，全日也跟着走低。

标准与普尔500指数星期一下跌52.79点，闭市报4017.77点。重量级的道琼斯指数则跌260.99点，闭市报33717.09点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.09％或254.21点，以11912.39点收市。

美国股市星期一交易淡静，交易所的总成交量是106亿股，比过去20天的112亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

苹果、亚马逊和谷歌母公司Alphabet将在本星期公布业绩。这三个巨头的股价继续下跌，截稿时跌幅分别是0.84％、0.94％和0.61％。

美国送递服务公司DoorDash Inc星期一披露，随着期权临近截止日期，公司的三位联合创始人将从下个月开始陆续出售手中的自家股票，每人会至少售出200万股股票。这个消息导致DoorDash股价星期二晚上盘前下跌1.36美元，截稿时报55.20美元。

医疗保健巨头强生集团强生（Johnson & Johnson）原本是想利用破产来解决滑石产品导致癌症的数十亿美元诉讼，但是却在星期一被联邦上诉法院驳回，导致该股同天下跌3.7％。星期二盘前强生股价继续退低0.17美元，截稿时报161.83美元。

下文我们来看看中国电动车制造商小鹏汽车（Xpeng）首席执行官何小鹏的最新谈话。星期二盘前该股微起0.04美元，截稿时报10.06美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carvana Co、美光科技（Micron Technology）、苹果（Apple）和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多升少。

小鹏汽车（XPeng Inc）（纽约证券交易所代码：XPEV）

（早报讯）中国电动车制造商小鹏汽车股价去年暴跌超过70％，旗下的电动车销售量也只达到预期的一半。该公司首席执行官何小鹏更是于星期二告诉彭博社，公司取得收支平衡的目标日期也被推迟到2025年。

小鹏汽车之前宣布要在2023年底或是2024年初实现收支平衡。

为了落实这个新目标，小鹏汽车将全面发展全自动驾驶技术。何小鹏的目标是争取到至少20％的“全智能车”市场。不过，这个技术到目前为止连电动汽车巨头特斯拉（Tesla）都仍未能完善。

根据彭博社报道，何小鹏说，技术的快速发展将使这个市场在五年内增长到每年约500万辆，要想占据五分之一的市场份额，小鹏汽车每年就需要生产100万辆汽车。根据过去发布的资料，小鹏在2022年总共交出12万零757辆电动车，比原本定下的25万辆目标低。

另外，为了帮助控制成本并专注于核心产品，何小鹏透露不会像其他竞争对手那样开发自己的电池。相反的，他会让电池制造商在成本和效率方面自行展开竞争。

何小鹏说：“我们现在的首要任务是扩大规模。一家营业额低过1000亿人民币（约148亿美元）的汽车制造商或将无法在接下来五年在中国生存。”虽然小鹏汽车尚未公布去年全年业绩，但已公布的2022年前三季度营业额是217亿人民币。

市值曾一度接近500亿美元，甚至还超越了当时的美国巨头福特汽车（Ford Motor）的小鹏汽车，其市值却在星期二暴跌至仅剩87亿美元。

在Tipranks的13名分析师当中，有七名给予小鹏股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”，一年期限平均目标价是11.72美元。以星期一的10.02美元闭市价计算，分析师认为该股平均会有16.97％的向上潜能。