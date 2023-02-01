美国：中国居假冒盗版“恶名市场”首位 微信为最大假冒商品平台之一

（早报讯）美国贸易代表办公室指中国在生产假冒和盗版产品方面居全球首位，并把中国最受欢迎的聊天应用微信确定为“最大假冒商品平台之一”。

路透社报道，美国贸易代表戴琪星期二（1月31日）在最新的“假冒与盗版恶名市场报告”中说：“来自中国和从中国转运到香港的假冒和盗版商品，占了美国海关与边境保护局2021年查获假冒和盗版商品价值的75%。”

美国政府确定中国39个网络市场和33个实体市场，从事或协助大量商标假冒或版权盗版活动，并将微信电子商务生态系统确定为“最大的假冒商品平台之一”。

微信是中国最受欢迎的聊天应用，拥有超过10亿活跃用户，为中国腾讯控股有限公司所有。

美国报告称，微信的电子商务生态系统促进了假冒产品向整个微信平台用户的分销和销售。

美国贸易代表办公室说，以中国为基地的电商平台包括全球速卖通（AliExpress）、百度网盘、敦煌网、拼多多和淘宝，仍在“恶名市场”名单上，另外还有七个实体市场“越来越多地利用实体店面来支持在线销售假冒产品”。

美国政府于2022年初，将腾讯和中国科技巨头阿里巴巴集团运营的电子商务网站列入恶名市场名单。

中国政府当时回应，不同意美国政府把一些电子商务网站列入恶名名单的决定，称美国“不负责任”。

腾讯对美国的决定表示强烈反对，阿里巴巴则说，将继续与政府机构合作解决人们对其平台在知识产权保护方面的关切。

戴琪星期二说：“恶名市场名单是一个重要的工具，提醒私营部门和我们的贸易伙伴，采取行动打击这些不良商业行为。”