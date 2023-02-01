曼谷警察涉嫌勒索台湾游客 泰国国家警察总长道歉

（早报讯）泰国警察涉嫌向一名到曼谷游玩的台湾女艺人勒索钱财，泰国国家警察总长道歉。

泰国《民族报》报道，泰国国家警察总长丹隆萨（Damrongsak Kittiprapas）在星期二（1月31日）的记者会上说：“我们还是有很多好的警察。我们一定要鼓励好的警察，并对付那些害群之马。”

丹隆萨说：“我要强调，大量游客到我们这座城市游玩。移民警察、旅游警察和地方警察一定要为游客提供最好的保护。对于已发生的事件，如果有任何不当的行为，作为国家警察的负责人，我向这起事件的受害者道歉。”

他也说，被证实有罪的人都会受到惩罚。

台湾女艺人安于晴（Charlene An）日前在社媒平台贴文称，1月5日凌晨她和几个朋友在曼谷通过Grab召车回酒店，汽车在一个临检站被截停。

33岁的安于晴说，当时她带了电子烟，泰国警察警告说，她可因此面对刑事指控。她支付了2万7000泰铢（约1080新元）后，警察就让她和朋友们离开。

安于晴的贴文引发了泰国和台湾网民的关注。泰国警方起初驳斥安于晴的说法，后来却在上星期四（26日）为这起事件成立了一个事实调查委员会。

事实调查委员会星期一（30日）宣布提控七名警察，罪名为“渎职或对特定的人造成损害，或玩忽职守且具有不诚实意图”。

曼谷市总警察局同一天成立了另一个纪律小组，对这七名警察启动调查。

涉案的七名警察包括两名警监（Captain）、两名高级警曹（Sergeant Major）和三名警曹（Sergeant），目前暂时被调离原有岗位。调查仍在持续进行。