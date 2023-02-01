超过127万人响应法国工会号召 参加反退休改革示威

（早报讯）法国内政部说，星期二（1月31日）的全国反改革退休制度示威活动共有127.2万人参加，不满政府将退休年龄从62岁提高到64岁。

路透社报道，法国内政部说，巴黎的示威活动约8万7000人参加。

参与此次全国性抗议活动的人数比上一次还要多。1月19日的全国抗议活动有112万人参加，其中8万人是在巴黎示威。

法国工会代表在星期二的示威活动结束后召开记者会，宣布将在2月7日至11日举行新一轮的罢工和示威游行。

法国政府提出的退休制度改革方案，在1月23日经部长会议讨论后获得通过，定下星期一（2月6日）提交国民议会审议。

法国总统马克龙说，政府推进退休制度改革的决心绝不动摇，但对改革方案持开放态度，已做好在议会讨论期间对方案进行修改和完善的准备。

依照法国政府的计划，从今年9月份起，退休年龄每年延长三个月，到本届总统马克龙任期届满的2027年，退休年龄将延至63岁零三个月，也就是说，法国人须工作43年零三个月才可领取全额退休金，然后逐年累计，至2030年，达致实现64岁退休的总目标。

另外，随之将获得全额养老金的养老分摊金缴费年限，也从42年延长到43年。

由于人口老龄化、寿命延长等因素，法国公共财政赤字持续增加。法国政府希望通过改革退休制度，确保财政体系在2030年达到平衡。