马国反贪会冻结土团党银行户头 消息：涉及约3亿令吉资金

（早报讯）马来西亚反贪污委员会（反贪会）证实，已经冻结反对党土著团结党的两个银行户头，以调查这个政党是否不当收取资金。这是自首相安华领导的联合政府上台以来，首次有反对党银行户头遭冻结。反贪会消息指，涉案资金约3亿令吉（约9232万新元）。

反贪会主席阿占巴基星期三（2月1日）告诉“当今大马”，反贪会两周前援引“2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）”，冻结土团党的两个银行户头。

反贪会匿名消息人士透露，反贪会冻结土团党的银行户头，是为了调查土团党涉嫌从10名发展商收取超过3亿令吉资金。据了解，这些发展商在土团党执政期间承包了各种工程。消息人士透露，土团党遭冻结的两个银行户头还有约4000万令吉资金。

土团党是反对党国民联盟（国盟）成员党，前首相慕尤丁则是国盟及土团党主席。首相安华去年底为了6000亿令吉政府资金是否遭滥用议题，与慕尤丁相持不下。

反贪会过后开始调查土团党在慕尤丁执政期间，是否挪用925亿令吉的经济振兴配套资金。马国媒体上个月引述消息报道，指国盟将其中45亿令吉用作去年11月全国大选的竞选资金。慕尤丁1月10日否认这项指控。

土团党星期二（1月31日）在官网公布2020年和2021年的审计报告。慕尤丁说，这是为了表明土团党绝对没有挪用政府资金作为大选竞选经费。