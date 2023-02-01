周三美市盘前退低 重点谈麦当劳加价但人潮不减

星期三（2月1日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（2月1日）退低。市场投资者都在等待星期三晚上较迟时候联邦公开市场委员会会议结束。市场普遍认为联邦基金利率将会上调25个基点。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌17.40点或0.43％，报4059.20点；纳斯达克100指数期货也跌43.70点或0.36％，报12058.20点；道琼斯指数期货则退低152.40点，报33933.60点。

美国第四季度工资增长放缓，是过去一年来劳动力成本增长速度最慢的季度，带动美国主要股指隔夜（星期二）收盘上涨约1％。

标准与普尔500指数隔夜上升58.83点，闭市报4076.60点。重量级的道琼斯指数则起368.95点，闭市报34086.04点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高1.56％或189.54点，以12101.93点收市。

美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是120亿股，比过去20天的114亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

市场分析师普遍预计，脸书母公司Meta Platforms在星期三晚上收盘后公布的季度每股收益会是2.22美元，营业额则会是315亿3000万美元。Meta Platforms股价在星期三晚上盘前交易中下跌2.27美元，截稿时报146.70美元。

社交媒体平台Snap Inc刚刚在公布第四季度业绩时说，公司本季度营业额可能缩水多达10％。消息一传开即刻让Snap Inc股价在星期三晚上盘前下挫14.62％，截稿时报9.87美元。

石油巨头埃克森美孚（Exxon Mobil）隔夜宣布在2022年赚取了560亿美元的创记录年净利，带动股价隔夜上涨2.2％。星期三晚上盘前埃克森美孚股价微跌0.38美元，截稿时报115.63美元。

星期三下文我们来看看快餐巨头麦当劳（McDonald's）的最新季度业绩。星期三晚上盘前该股下跌1.59美元，截稿时报265.81美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Western Digital Corp、超微（Advanced Micro Devices）、C3.ai Inc和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

现在纽约市的巨无霸汉堡售价约5.39美元，比附近星巴克（Starbucks）的5.65美元Venti卡布奇诺咖啡还便宜。（法新社）

麦当劳（McDonald's）（纽约证券交易所代码：MCD）

（早报讯）菜单价格上调仍吸引顾客继续光顾，加价后的快餐巨头麦当劳魅力不减，去年第四季盈利和营业额都超标。虽然业绩出色，但是麦当劳隔夜也特别点出，通货膨胀将在2023年拖累公司的盈利率，导致麦当劳股价隔夜退低了1.29％。

首席执行官肯普钦斯基（Chris Kempczinski）在线上业绩发布会说：“整体而言，我们的消费者，无论是在欧洲还是美国，他们的消费能力实际上都比我一年前或是六个月前的预测的还要好。”

即便如此，肯普钦斯基仍认为今年美国经济会出现“轻微”至“中度”的衰退。相比之下，欧洲的衰退可能会更深、时间更长。

麦当劳是今年迄今为止第一个公布季度业绩的主要全球餐饮巨头。根据业绩报告，麦当劳第四季全球同店销售额增长12.6％，比Refinitiv收集的分析师平均预测8.6％还要好。

截至去年12月31日的季度，麦当劳的每股盈利增长16％至2.59美元，比分析师平均预测的每股盈利2.45美元出色。不过，由于美元兑外币走强，麦当劳全球营业额下降1％至59亿3000万美元。如果是按固定汇率计算，营业额则增长5％。

另外，麦当劳也计划在今年开设多达1900家新快餐店，其中超过400家新店将位于美国、德国、加拿大、法国、澳大利亚、加拿大和英国。其余的1500家则是以特许等方式经营，其中有900家是位于中国。

首席财务官兼执行副总裁博登（Ian Borden）说，麦当劳计划在资本支出方面投入22亿美元至24亿美元，“其中一半将投资在新的净开业店面（new net openings）方面。”

在谈到消费者对价格上涨的反应时，麦当劳说，尽管价格上调，麦当劳的餐饮价格仍比许多竞争对手低，因此麦当劳2022年全年的客流量增长5％。

据知，现在纽约市的巨无霸汉堡售价约5.39美元，比星巴克（Starbucks）的5.65美元Venti卡布奇诺咖啡还便宜。肯普钦斯基就说，低收入消费者虽然每次光顾麦当劳的花费已减少，但是他们在麦当劳用餐的次数却增加了。

在Tipranks的17名分析师中，有12名分析师给予英特尔股“买进”评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是293.63美元。以隔夜的267.40美元闭市价计算，分析师认为这只股平均会有9.81％的向下可能。